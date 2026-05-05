Horor u Zagrebu: Mladić pronašao čovjeka sa jezivim povredama kako leži na ulici

Zagrebačka policija juče je dobila obavještenje od Kliničke bolnice Dubrava da je u noći sa subote na nedjelju u bolnicu primljena osoba sa teškim tjelesnim povredama i da je trenutno u životno ugroženom zdravstvenom stanju.
Policija je obavljenim uviđajem i sprovedenim mjerama i radnjama na mjestu događaja utvrdila da je 23-godišnji prolaznik u noći sa subote na nedjelju, oko 0:55, na ulici, ispred stambene zgrade u Aleji lipa, pronašao 58-godišnjeg muškarca s vidljivim tjelesnim povredama.
Mladić je odmah pozvao Hitnu pomoć koja je povrijeđenog prevezla u bolnicu.
Ljekarska pomoć muškarcu, koji je i dalje životno ugrožen, se nastavlja u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Iz policije su saopštili da se istraga o slučaju nastavlja.
U ovom trenutku nije poznato kakve tačno povrede ima nesrećni muškarac, kao ni kako je zadobio te povrede, prenosi Telegraf
