Horor u Zagrebu: Mladić pronašao čovjeka sa jezivim povredama kako leži na ulici

05.05.2026 11:49

Zagrebačka policija juče je dobila obavještenje od Kliničke bolnice Dubrava da je u noći sa subote na nedjelju u bolnicu primljena osoba sa teškim tjelesnim povredama i da je trenutno u životno ugroženom zdravstvenom stanju.

Policija je obavljenim uviđajem i sprovedenim mjerama i radnjama na mjestu događaja utvrdila da je 23-godišnji prolaznik u noći sa subote na nedjelju, oko 0:55, na ulici, ispred stambene zgrade u Aleji lipa, pronašao 58-godišnjeg muškarca s vidljivim tjelesnim povredama.

Mladić je odmah pozvao Hitnu pomoć koja je povrijeđenog prevezla u bolnicu.

Ljekarska pomoć muškarcu, koji je i dalje životno ugrožen, se nastavlja u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Iz policije su saopštili da se istraga o slučaju nastavlja.

U ovom trenutku nije poznato kakve tačno povrede ima nesrećni muškarac, kao ni kako je zadobio te povrede, prenosi Telegraf

