Nesreća na auto-putu "9. januar": Auto sletjelo s nadvožnjaka, poginuo vozač

Na auto-putu "9. januar" dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je stradalo jedno lice, potvrđeno je za portal Provjereno.

Do nesreće je došlo u mjestu Potočani kod Prnjavora, kada je automobil marke "Pežo" sletjelo sa nadvožnjaka na auto-put "9. januar".

Nesreća se dogodila oko 21 čas, potvrđeno je za naš portal.

Hronika Nezgoda na autoputu 9. januar: Autom sletio sa nadvožnjaka, blokiran saobraćaj

Zbog nezgode je obustavljen saobraćaj u pravcu Doboja, a na terenu su policija i hitna pomoć, prenosi Provjereno.