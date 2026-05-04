Džejla Ramović za ATV otkrila da li postoji simbolika broja 1004

Popularna i talentovana pjevačica Džejla Ramović istakla je da 1004 nije nikakvu simboliku, ali da je saznala vrlo zanimljive činjenice o tom broju.

"Saznala sam vrlo zanimljive činjenice o broju 1004 šta on zaista znači u korejskoj kulturi, to je jako lijepo. To je kao njima anđeoski broj, vole ga i cijene, tako da je 1004 dobilo lijepu simboliku nakon izlaska, a nikome 1004 dana ne bih poželjela, a ja ih ni nemam", rekla je Džejla u ATV-ovoj emisiji Centar dana.

Ona je prokomentarisana i to što se o njoj u posljednje vrijeme mnogo priča.

"Vidim da se nešto događa, dobrodošlo je, pogotovo kada je ovako lijepo, ali moram da budem iskrena i da priznam da ja nisam toliko upućena u sve te stvari jer najdraže mi je da ne znam već da na nastupima osjećam još veću ljubav od publike i od svih koji me prate", rekla je Džejla.

Istakla je da ima mirnu energiju.

"Vrlo sam smirena i staložena osoba. Nervira me nepravda, nerviraju me neiskreni ljudi", istakla je Džejla Ramović.

Istakla je da se druži se ljudima kojima vjeruju i sa kojima se osjeća dobro.

"Granice su uvijek dobre i zdrave za postaviti sve dok smo na istim talasnim dužinama. To je vrlo bitno kako bi odnosi od početka bili iskreni i ispravni", rekla je Džejla.

Priznala je i da je srećno zaljubljena.

"Nikada se nisam poistovjećivala sa masom i meni nije bilo teško da zadržim to što jesam. Drago mi je da su to ljudi prepoznali jer ja sam takva od starta, ništa se nije promijenio, i dan danas je tako", rekla je Džejla.