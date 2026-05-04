Neobična intervencija u Zagrebu: Majstori prilikom popravke bojlera našli zmiju

Neobična intervencija zabilježena je u Vrapču u Zagrebu kada je u garaži porodične kuće uočena zmija, a njeno hvatanje potrajalo je – ali samo do trenutka dok se dobro najela.
Kako su izvestili iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec, dojava o reptilu stigla je nakon što su majstori, popravljajući oštećenu cijev pored bojlera, primijetili zmiju.
Na teren je izašao zaposleni iz Skloništa, ali zmija se u tom trenutku uvukla iza bojlera i nije je bilo moguće izvući. Dogovoreno je da će ponovo reagovati kada se opet pojavi.
Onda je ubrzo stigao i drugi poziv, ali uz neočekivani obrt. Zmija je ušla u golubarnik gdje je pojela nekoliko jaja golubova, nakon čega, zbog punog stomaka, više nije mogla da izađe. Upravo joj je ta "proždrljivost" presudila.
"Zahvaljujući tome, naš kolega ju je elegantno, bez napora, prebacio u transportni spremnik", navode iz Dumovca.
Utvrđeno je da je riječ o bjelici, neotrovnoj vrsti zmije.
