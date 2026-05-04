Ugrozili stoku: Supružnici osumnjičeni da su prosuli mišomor po livadi

Nikšićanin S.B. i njegova supruga saslušani su u Centru bezbjednosti Nikšić zbog sumnje da su na državnom imanju na Kapinom polju, u blizini aerodroma, prosuli veću količinu otrova – mišomora i time ugrozili živote ljudi i stoke.

Oni su negirali da su u subotu iz automobila "golf 2" posipali otrov po livadi koja služi za ispašu više stotina grla stoke.

Iz Uprave policije nezvanično je saopšteno da je o događaju obavješteno Osnovno državno tužilaštvo, koje je naložilo prikupljanje dodatnih informacija. Slučaj je uznemirio javnost, naročito zbog činjenice da se radi o prostoru na kojem se svakodnevno napasa veliki broj životinja. Svaki korak po toj livadi mogao je značiti razliku između života i smrti za stotine grla stoke.

Građanski aktivista Aleksandar Dragićević objavio je na društvenim mrežama da na Kapinom polju, zajedno sa volonterima, ručno uklanja mišomor sa livade na kojoj se napasa više od 700 ovaca.

Republika Srpska Minić: Institucije Srpske sačuvale dignitet i potvrdile apsolutni kredibilitet

On je istakao da je situacija ozbiljna i da zahtjeva hitnu reakciju, te da ga je zatečeno stanje neprijatno iznenadilo.

"Evo nas na Kapinom polju, ručno sakupljamo mišomor sa livade na kojoj se napasa preko 700 ovaca. Nesavjesna osoba pomiješala je mišomor, stočnu hranu i so, kako bi ugrozila ljude koji ovdje napasaju stoku. Vjerujte mi da ni u snovima nisam pomislio da ćemo ovo raditi", poručio je Dragićević u video snimku objavljenom na društvenoj mreži.

Iz Komunalnog preduzeća dodaju da su, iako ovakve aktivnosti nisu u njihovoj redovnoj nadležnosti, hitno reagovali zbog zaštite zdravlja ljudi, životinja i životne sredine.

"Pozivamo građane da se strogo pridržavaju postavljene signalizacije i ne prilaze označenoj lokaciji", poručili su iz tog preduzeća, prenosi podgorički Dan.

Prema njegovim riječima, otrov je, srećom, posut pored puta i zadržao se blizu puta, što je olakšalo njegovo uklanjanje. Volonteri su angažovali i industrijski usisivač kako bi se što efikasnije uklonila opasna supstanca.