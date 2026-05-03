Poginuo bivši crnogorski fudbaler

Mladen Mađo Kaluđerović, nekadašnji fudbaler Zete i Dečića, poginuo je juče, 2. maja u 44. godini života u Plavničkom kanalu na Skadarskom jezeru.

Do nesreće je došlo, kako javljaju crnogorski mediji, prilikom prevrtanja plovila, a Zećani se opraštaju od svog sugrađanina.

"Vedar duh, poštenje i čast su epiteti koji su se vezivali za Mađa, a to je bilo poznato svima koji su ga znali", prenosi portal Zeta.

Fudbal Golman Nikola Jovanović doživio srčani udar, preminuo na putu do bolnice

U klubu sa Trešnjice Kaluđerović je takođe ostavio veliki trag.

"Kao fudbaler FK Zeta branio je njene boje spartanski, požrtvovano i s puno ljubavi. Bio je uvijek među omiljenim ljudima u svakom društvu. Svoj, nažalost, kratak život okončao je tragično i iza sebe ostavio porodicu, među njom i dva ponosna sina Mihajla i Pavla. Počivaj u miru Mađo, Zeta te neće zaboraviti”, saopšteno je iz FK Zeta.

FK Dečić: Takvi ljudi nikada ne umiru

I u Tuzima se opraštaju od Kaluđerovića.

"Kao igrač FK Dečića nosio je plavo-bijeli dres s ponosom, srcem i poštovanjem, kao da je rođeni Tuzanin i dijete kluba. Takvi ljudi nikada ne umiru - ostaju u srcima svih koji su ih voljeli i poštovali. Vječna ti slava i hvala za sve, legendo Dečića i Zete. Neka ti je laka crnogorska zemlja", saopšteno je iz Dečića.