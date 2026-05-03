Nedostatak vrtića izazvao ozbiljan demografski problem

Teodora Begović
03.05.2026 19:36

Недостатак вртића изазвао озбиљан демографски проблем
Od 2020. do 2025. godine, na svijet u Republici Srpskoj dođe u prosjeku 9 hiljada mališana, a premine između 14 i 16 hiljada stanovnika. To dovodi do negativnog prirodnog priraštaja.

U Republici Srpskoj u 2025. godini rođeno je 8 825 živorođene djece, od toga 4 593 dječaka i 4 232 djevojčica. U odnosu na 2024. godinu, broj živorođene djece u 2025. godini manji je za 402.

Nedostatak vrtića postao je ozbiljan životni problem građanima koji je dodatno uticao na svakako složeno demografsko pitanje u Republici Srpskoj. Najveće potrebe za vrtićima su u Banjaluci. Kabinet predsjednika i Vlada Republike Srpske izdvojili su 15 miliona za izgradnju vrtića, ali do realizacije nije došlo jer se Gradska uprava oglušila na ozbiljnost tog problema.

Демографија Републике Српске
Demografija Republike Srpske

"Nažalost, nemamo odgovor iz Gradske uprave. Ovo je posljednji dopis koji je kabinet predsjednika poslao Gradskoj upravi kako bi se riješili imovinsko pravni odnosi, te našle lokacije u Banjaluci. Sredstva su spremna, projekti su spremni, ali nažalost nema realizacije", rekao je Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a.

Taj problem prepoznao je i Kabinet predsjednika Republike Srpske

"U posljednjih godinu i po dana, izdvojili smo skoro 19 milion u nekih 17 opština koje su izrazile potrebu da trebaju da prošire kapacitete vrtića kako bi se smanjila lista čekanja za naše mališane", rekao je Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a.

Negativan prirodni priraštaj i odlazak mladih iz BiH zahtijevaju institucionalnu reakciju.

"Činjenica koju treba istaći je da se dosta toga promijenilo, Vlada Republike Srpske ulaže napore, ali moramo uzeti u obzir da je Republika Srpska sastavni dio BiH, države koja je mnogo komplikovana, društvo je opterećeno raznim problemima što dodatno usložnjava život", rekao je Vladimir Vasić, sociolog.

Vremena je sve manje. Svako čekanje i odlaganje problema u Banjaluci dovodi u pitanje ostanak mladih na ovim prostorima.

