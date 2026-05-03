Komemorativnim skupovima u Istočnom i federalnom Sarajevu obilježili smo godišnjicu zločina nad vojnicima JNA u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine, istakla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

- Napad na vojnike, objekte i kolonu JNA koja se povlačila iz Sarajeva bio je još jedan zločin protiv mira u ovom gradu koji su počinile muslimanske paravojne snage. Ovaj masakr predstavljao je odraz namjere Alije Izetbegovića da žrtvuje mir za "suverenu Bosnu" - napisala je Cvijanović na Instagramu.

Navela je da nakon 34 godine, stojimo mirno i dostojanstveno, saučestvujući u bolu sa preživjelima i porodicama žrtava.

- Čuvamo sjećanje i zahtijevamo pravdu, svjesni da je ona za Srbe u BiH ne samo spora, već često i nedostižna - rekla je ona.