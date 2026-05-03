Jugović: Dobrovoljačka ulica ostaje jedan od najtežih simbola stradanja srpskog naroda

Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Boško Jugović poručio je danas da događaji u Dobrovoljačkoj ulici iz maja 1992. godine ostaju jedan od najtežih simbola stradanja srpskog naroda u ratu u BiH, uz ocjenu da pravosudni postupci još nisu doveli do pune istine i konačnih presuda.

Jugović je ocijenio da je odsustvo pravosnažnih presuda jedan od ključnih razloga trajnih pod‌jela, navodeći da će ta činjenica i u narednom periodu predstavljati prepreku u izgradnji povjerenja.

On je na obilježavanju 34 godine od stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici rekao da različita tumačenja događaja iz Dobrovoljačke ulice i danas duboko dijele javno mnjenje u BiH, što, kako je naveo, predstavlja prepreku procesu pomirenja.

"Za nas je zločin nad vojnicima JNA događaj koji je duboko podijelio BiH i dao smjernice srpskom narodu da moraju preduzeti sve potrebne mjere da zaštite stanovništvo", rekao je Jugović.

On je napomenuo da se svake godine odaje počast žrtvama koje su u trenutku stradanja vjerovale da će bezbjedno doći svojim porodicama.

"Nedužni vojnici svih nacionalnosti željeli su samo jedno, da stignu svojim kućama, porodicama i žive životom dostojnim čovjeka, a dobili su smrt, invalidnost, traumu i poruku šta je to nezavisna i suverena BiH", izjavio je Jugović.

On je naglasio da porodice žrtava već decenijama čekaju sudski epilog i da je neophodno da nadležno Tužilaštvo BiH nastavi istrage kako bi se utvrdila puna istina o ovim događajima.

Istakao je da je obaveza institucija i društva da se stradanja pamte i prenose novim generacijama, ali i da se istovremeno radi na sprečavanju ponavljanja tragičnih događaja.

Obilježavanje je završeno porukom poštovanja prema svim žrtvama i njihovim porodicama, kao i podsjećanjem na značaj Istočnog Sarajeva kao jednog od ključnih prostora nastalih nakon ratnih dešavanja.

"Neka je vječna slava i hvala, a neka živi grad Istočno Sarajevo, Republika Srpska i sav srpski rod", zaključio je Jugović.

Kod spomenika 65. puku JNA i VRS u Gradskom parku u Istočnom Novom Sarajevu danas su položeni vijenci i cvijeće čime je završeno obilježavanje 34 godine od mučkog napada na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici.

U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu danas su položene bijele ruže i prislužene svijeće na mjesto gd‌je su na današnji dan 1992. godine paravojne muslimanske snage izvršile masakr nad pripadnicima JNA koji su se mirno povlačili iz Sarajeva prema Lukavici.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, 2. i 3. maja u Sarajevu poginulo je najmanje 28 pripadnika JNA.