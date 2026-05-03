"Lakše bi bilo otići u Teheran i odati poštu nego u Sarajevo"

03.05.2026 12:25

Радан Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је да је данас лакше било отићи у Техеран него у Сарајеву одати пошту убијеним припадницима ЈНА у Добровољачкој улици јер је Србе који су стигли морао да обезбјеђује велики број полиције.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da je danas lakše bilo otići u Teheran nego u Sarajevu odati poštu ubijenim pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici jer je Srbe koji su stigli morao da obezbjeđuje veliki broj policije.

Ostojić je dodao da Bošnjaci mogu bezbjedno doći u Republiku Srpsku i odati počast svojim stradalim, a da je priča o suživotu u Sarajevu iluzija.

"Ako pričamo o nekom suživotu ili životu jednih kraj drugih, a na ovakav način dolaziti ovd‌je, onda moramo svi da priznamo da je to krajnji apsurd", naglasio je Ostojić.

On je dodao da su Srbi danas došli da na miran i dostojanstven način zapale svijeće, da se pomolimo Bogu za duše ubijenih i da polože cvijeće.

"Šta će s tim biti poslije, vid‌jećemo", rekao je Ostojić nakon što su položene bijele ruže i prislužene svijeće na mjesto gd‌je su na današnji dan 1992. godine stradali pripadnici JNA.

On je dodao da bi počinioce i naredbodavce trebalo da stigne kazna, odnosno da odgovaraju pred pravosuđem BiH.

Prema njegovim riječima, Srbi ne vjeruju u pravosuđe BiH i Haški tribunal, jer je stvoren da sudi samo Srbima, ali ne i onima koji su počinili zločine nad Srbima.

"Što se mene lično tiče, imajući praksu do sadašnju pravosudnog sistema BiH, ne vjerujem da će onima kojima se sudi već pet godina ikad biti izrečene presude, jer po broju svjedoka i odbrane i optužbe, vjerovatno će proces trajati još 10 godina", smatra Ostojić.

On je rekao da je BiH zemlja u kojoj nema nikakve logike, da je mir donio Dejtonski sporazum, a da je svaki pokušaj unitarizacije samo stvorio veće probleme

