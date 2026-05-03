Petrović: Blanuša kandidat, sve ostalo je izdaja - nove stranke neka pokažu legitimitet na izborima

Vrh SDS-a u posljednjih nekoliko dana poprilično jasno je dao do znanja svim opozicionim partijama da će oni imati kandidata za predsjednika Republike Srpske.

To su rekli i lider partije Branko Blanuša, šef Kluba poslanika u SDS-a u Narodnoj skupštini Ognjen Bodiroga, kao i bivši predsjednik SDS-a Milan Miličević.

Sa riječima gradonačelnika Teslića, u potpunosti je saglasan i njegov kolega iz Bijeljine Ljubiša Petrović, koji je ujedno i član Predsjedništva SDS-a.

"Što prije kažemo glasno i jasno, bez zadrške i okolišanja da je profesor Branko Blanuša kandidat za predsjednika Republike Srpske, to će svima biti lakše i dalji pregovori će biti omogućeni, rekao je Petrović te podijelio objavu Milana Miličevića.

Naglasio je da bi bilo kakva promjena značila izdaju SDS-a, ali i još gore od toga, izdaju svih ljudi koji istinski vjeruju da su promjene u Srpskoj moguće.

"Svaka izmjena dovešće do rasula, haotičnosti i gubitka bilo kakve šanse za pobjedu! Novoformirane stranke neka sada na ovim izborima pokažu svoj legitimitet i jačinu, pa neka na osnovu svog rezultata dalje se kotiraju!", rekao je Petrović.