"Kada je bilo za lajkove, performans nije izostajao, a kada je za posjetu djece sa Kosova na Draška se ne može računati"

Autor:Marija Milanović
Komentari:0
Vijest da grad Banjaluka ove godine neće ugostiti djecu sa Kosova i Metohije mnoge nije ostavila ravnodušnim. Porodice koje su željele ugostiti djecu nisu krile razočarenje, a oglasila se i Gorica Dodik na Iks-u.
„Kada je bilo za lajkove, performans nije izostajao, ali kada treba izdvojiti sredstva za posjetu djece sa Kosova Banjaluci tada se na “zahvalnost i bratsku ljubav” od Draška računati ne može“, poručila je Gorica Dodik na Iks-u.
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković pravio je nekada niz performansa i predstava kod škole u Adi, gdje se penjao na skelu i postavljao slova naziva "Kosovo i Metohija", pozivajući se na "bratsku ljubav", a koja je danas očigledno izostala.
Kada je bilo za lajkove, performans nije izostajao, ali kada treba izdvojiti sredstva za posjetu djece sa Kosova Banjaluci tada se na “zahvalnost i bratsku ljubav” od Draška računati ne može. pic.twitter.com/aYaAXDfNQC— Gorica (@goricadodik) May 2, 2026
Podsjećamo, Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji oglasio se sa informacijom da banjalučke porodice ove godine neće imati priliku da ugoste djecu sa Kosmeta, a razlog tome je što ni na nekoliko poziva i molbi nisu dobili odgovor od Gradske uprave Banjaluka kao ni gradonačelnika Draška Stanivukovića.
Republika Srpska
Arlov za ATV: Zahvalnost Miniću i Vladi Srpske
Ubrzo nakon ove vijesti, predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić izjavio je da će se Vlada Srpske obezbijediti sredstva za dolazak djece sa Kosova i Metohije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
1 h0
Banja Luka
4 h0
Banja Luka
1 d0
Banja Luka
1 d1
Najnovije
21
00
20
39
20
29
20
23
20
18
Trenutno na programu