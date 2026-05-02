"Kada je bilo za lajkove, performans nije izostajao, a kada je za posjetu djece sa Kosova na Draška se ne može računati"

Vijest da grad Banjaluka ove godine neće ugostiti djecu sa Kosova i Metohije mnoge nije ostavila ravnodušnim. Porodice koje su željele ugostiti djecu nisu krile razočarenje, a oglasila se i Gorica Dodik na Iks-u.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković pravio je nekada niz performansa i predstava kod škole u Adi, gdje se penjao na skelu i postavljao slova naziva "Kosovo i Metohija", pozivajući se na "bratsku ljubav", a koja je danas očigledno izostala.

Kada je bilo za lajkove, performans nije izostajao, ali kada treba izdvojiti sredstva za posjetu djece sa Kosova Banjaluci tada se na “zahvalnost i bratsku ljubav” od Draška računati ne može. pic.twitter.com/aYaAXDfNQC — Gorica (@goricadodik) May 2, 2026

Podsjećamo, Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji oglasio se sa informacijom da banjalučke porodice ove godine neće imati priliku da ugoste djecu sa Kosmeta, a razlog tome je što ni na nekoliko poziva i molbi nisu dobili odgovor od Gradske uprave Banjaluka kao ni gradonačelnika Draška Stanivukovića.

Ubrzo nakon ove vijesti, predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić izjavio je da će se Vlada Srpske obezbijediti sredstva za dolazak djece sa Kosova i Metohije.