Teheran sprema žestok udarac, Izrael prvi na meti

02.05.2026 21:46

Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Zamjenik predsjednika iranskog parlamenta Hamidreza Hadžibabaei saopštio je da je pripremljen nacrt zakona o upravljanju Ormuskim moreuzom.

Njime se predviđa zabrana prolaska izraelskih brodova i dodatna ograničenja za plovila iz "neprijateljskih država".

Prema njegovim riječima, nacrt zakona predviđa da se izraelskim brodovima zabrani prolazak kroz moreuz u svakom trenutku, dok bi brodovima zemalja koje se smatraju neprijateljskim bio onemogućen prolaz ukoliko ne plate ratnu odštetu.

Istovremeno, drugim plovilima bio bi dozvoljen prolazak samo uz prethodno odobrenje i dozvolu Irana, rekao je Hadžibabaei, prenijela je Al Džazira.

Zamjenik predsjednika parlamenta naveo je da će zakon biti usklađen sa međunarodnim pravom i pravima susjednih zemalja, ali da se režim plovidbe kroz moreuz neće vratiti na stanje prije rata.

Iran

Izrael

Hormuški moreuz

Teheran

Zaplijenjen tanker

