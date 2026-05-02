Logo
Large banner

Haos u Ukrajini: Izbila pobuna – vojnici ubili zamjenika komandanta

Autor:

ATV
02.05.2026 21:00

Komentari:

0
Хаос у Украјини: Избила побуна – војници убили замјеника команданта
Foto: Tanjug / AP / Andriy Andriyenko

Ukrajinski vojnici ubili su zamjenika komandanta jurišne čete u dijelu Harkovske oblasti koji kontrolišu Oružane snage Ukrajine, saopštila je regionalna administracija.

"Pobunu je izazvala grupa vojnika koji su odbili da izvrše borbeni zadatak zbog nekompetentnosti kapetana Malovička. Njegove prethodne odluke su već rezultirale masovnim žrtvama među osobljem", saopštili su u administraciji.

Ruska vojska napraduje

Ruska vojska oslobodila je naselje Miropolje u Sumskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Jedinice grupe trupa "Sjever" neutralisale su 250 vojnika i uništile 16 vozila, jedno artiljerijsko oruđe i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su gotovo 200 vojnika i uništile borbeno vozilo pješadije, oklopni transporter M113, dva borbena oklopna vozila, 15 vozila, tri artiljerijska oruđa i pet stanica za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 120 vojnika i uništile četiri borbena oklopna vozila, 16 vozila, jedno artiljerijsko oruđe i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su 275 vojnika i uništile četiri borbena oklopna vozila, sedam vozila, jedno artiljerijsko oruđe i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 310 vojnika i uništile četiri borbena oklopna vozila, tri vozila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su više od 40 vojnika i uništile jedno borbeno oklopno vozilo, 11 vozila i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Sistemi PVO oborili su pet vođenih avio-bombi, dvije rakete "M124" sistema HIMARS, i 505 bespilotnih letjelica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Specijalna vojna operacija

Ruska vojna operacija 2026

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Moderna Evropa postala je sponzor terorizma

7 h

0
Дмитријев: Америчке царине на аутомобиле фаталан ударац за ЕУ

Svijet

Dmitrijev: Američke carine na automobile fatalan udarac za EU

12 h

0
Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.

Svijet

Fico: Kritikuju me zbog Putina, a onda se interesuju šta je rekao

1 d

0
свемир, звијезде

Nauka i tehnologija

Korak bliže razumijevanju zvijezda: U Rusiji simulirana njihova atmosfera

1 d

0

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Bijela kuća objavila neobičan snimak koji traje sat vremena: Tramp izgovara samo jednu riječ

52 min

0
обала Јемена танкер

Svijet

Otet naftni tanker kod obale Jemena

4 h

0
Хормушки мореуз

Svijet

Ovo je pet ključnih tačaka Irana za definitivan kraj! Da li će Amerika pristati?

4 h

0
авион њемачка авио компанија

Svijet

"Lufthanza" pronašla izgubljenog "Oskara"

5 h

0

  • Najnovije

21

00

Haos u Ukrajini: Izbila pobuna – vojnici ubili zamjenika komandanta

20

39

"Kada je bilo za lajkove, performans nije izostajao, a kada je za posjetu djece sa Kosova na Draška se ne može računati"

20

29

U Prijedoru predstavljen „Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“

20

23

Bijela kuća objavila neobičan snimak koji traje sat vremena: Tramp izgovara samo jednu riječ

20

18

Arlov za ATV: Zahvalnost Miniću i Vladi Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner