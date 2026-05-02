Ukrajinski vojnici ubili su zamjenika komandanta jurišne čete u dijelu Harkovske oblasti koji kontrolišu Oružane snage Ukrajine, saopštila je regionalna administracija.

"Pobunu je izazvala grupa vojnika koji su odbili da izvrše borbeni zadatak zbog nekompetentnosti kapetana Malovička. Njegove prethodne odluke su već rezultirale masovnim žrtvama među osobljem", saopštili su u administraciji.

Ruska vojska napraduje

Ruska vojska oslobodila je naselje Miropolje u Sumskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Jedinice grupe trupa "Sjever" neutralisale su 250 vojnika i uništile 16 vozila, jedno artiljerijsko oruđe i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su gotovo 200 vojnika i uništile borbeno vozilo pješadije, oklopni transporter M113, dva borbena oklopna vozila, 15 vozila, tri artiljerijska oruđa i pet stanica za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 120 vojnika i uništile četiri borbena oklopna vozila, 16 vozila, jedno artiljerijsko oruđe i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su 275 vojnika i uništile četiri borbena oklopna vozila, sedam vozila, jedno artiljerijsko oruđe i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 310 vojnika i uništile četiri borbena oklopna vozila, tri vozila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su više od 40 vojnika i uništile jedno borbeno oklopno vozilo, 11 vozila i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Sistemi PVO oborili su pet vođenih avio-bombi, dvije rakete "M124" sistema HIMARS, i 505 bespilotnih letjelica.