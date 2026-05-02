Dmitrijev: Američke carine na automobile fatalan udarac za EU

ATV
02.05.2026 09:13

Дмитријев: Америчке царине на аутомобиле фаталан ударац за ЕУ
Foto: Jutjub/CNBC International Live

Direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev ocijenio je da će nove američke carine na evropske automobile i kamione znatno uticati na industrijski sektor EU u kombinaciji sa energetskom krizom.

Dmitrijev, koji je i specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, istakao je da carine od 25 odsto na automobile i kamione iz EU nanose smrtonosan udarac već urušavajućem industrijskom sektoru EU.

Američki predsjednik Donald Tramp juče je izjavio da Vašington planira da poveća carine na uvoz automobila i kamiona iz EU na 25 odsto počev od naredne sedmice.

On je ujedno optužio EU da nije u potpunosti ispoštovala trgovinske sporazume postignute sa Vašingtonom.

Kako je istakao, nove mjere se neće odnositi na vozila proizvedena u fabrikama u SAD, prenosi Srna.

Kiril Dmitrijev

Rusija

Amerika

carina

Pročitajte više

Прогноза из Москве: Изборни исход у Мађарској као увертира за крај ЕУ

Svijet

Prognoza iz Moskve: Izborni ishod u Mađarskoj kao uvertira za kraj EU

2 sedm

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Svijet

Dmitrijev: Neizbježna globalna nestašica nafte

3 sedm

0
Кирил Дмитријев

Svijet

Dmitrijev: Njemačka postaje nebitna za svjetsku ekonomiju

3 sedm

0
Кирил Дмитријев

Svijet

Dmitrijev: Ruski energenti ključni za opstanak cijelog svijeta

1 mj

0

Više iz rubrike

Срушени авион Цесна виђен је у шумовитом подручју на путу Раунд Рок у Вимберлију, Тексас, у петак, 1. маја 2026. године.

Svijet

Stravična tragedija: Srušio se avion sa igračima, nema preživjelih

3 h

0
Јача сукоб Трампа и Мерца: Америка повлачи војску из Њемачке

Svijet

Jača sukob Trampa i Merca: Amerika povlači vojsku iz Njemačke

4 h

0
Додик у Милвокију посјетио Саборни храм Светог Саве и школу

Svijet

Dodik u Milvokiju posjetio Saborni hram Svetog Save i školu

4 h

0
Српски принц у срцу европског дворског спектакла: Филип Карађорђевић међу најближима шведској круни

Svijet

Srpski princ u srcu evropskog dvorskog spektakla: Filip Karađorđević među najbližima švedskoj kruni

14 h

0

  • Najnovije

12

13

Eksplozija u kampu u Francuskoj, petoro povrijeđenih, među njima četvoro djece

12

12

Ubio se sin norveških diplomata kojem je Epstein ostavio 5 miliona dolara

12

12

Bojić: Grad se širi, raste, razvija se; Akcenat najviše na infrastrukturi

12

09

Deđanski: Dodik popravlja odnose Srba sa SAD

11

53

Ako stalno sve analizirate, možda ste rođeni pod ovim znakom

