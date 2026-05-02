Dmitrijev: Američke carine na automobile fatalan udarac za EU

Direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev ocijenio je da će nove američke carine na evropske automobile i kamione znatno uticati na industrijski sektor EU u kombinaciji sa energetskom krizom.

Dmitrijev, koji je i specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, istakao je da carine od 25 odsto na automobile i kamione iz EU nanose smrtonosan udarac već urušavajućem industrijskom sektoru EU.

Američki predsjednik Donald Tramp juče je izjavio da Vašington planira da poveća carine na uvoz automobila i kamiona iz EU na 25 odsto počev od naredne sedmice.

On je ujedno optužio EU da nije u potpunosti ispoštovala trgovinske sporazume postignute sa Vašingtonom.

Kako je istakao, nove mjere se neće odnositi na vozila proizvedena u fabrikama u SAD, prenosi Srna.