Ruski energenti su ključni za opstanak ne samo zemalja BRIKS-a već i cijelog svijeta, izjavio je novinarima Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik predsjednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja na marginama sastanka Nacionalnog komiteta za poslovnu saradnju BRIKS-a

- Svakako, ono što vidimo jeste da su ruski energenti apsolutno ključni za opstanak ne samo zemalja BRIKS-a već i cijelog svijeta. Stoga, Rusija, koja je govorila o potrebi da se razmotre suvereni interesi različitih zemalja, uključujući i prilikom kupovine ruskih energenata, nesumnjivo igra ključnu ulogu. One zemlje koje kupuju, i koje su kupovale energente su one koje će preživeti najtežu energetsku krizu koja se trenutno odvija - primjetio je Dmitrijev.

Vidimo da BRIKS može zajednički da se nosi sa izazovima sa kojima se trenutno suočava, dodao je on.

- BRIKS to može učiniti daleko uspješnije nego zapadni svijet, koji faktički tone u eru potpunog ekonomskog i energetskog kolapsa - ocijenio je zvaničnik.

London bi ubrzo mogao da ostane bez goriva za bilo šta

On je takođe, komentarišući objavu Vlade Velike Britanije da će britansko vojno osoblje moći da se ukrca na brodove koji podležu sankcijama Velike Britanije i koji tranzitiraju kroz njene teritorijalne vode, konstatovao da će Velika Britanija uskoro ostati bez goriva da "presretne " bilo šta.

The UK will soon have no fuel left to “interdict” anything. At this rate, Britain may end up interdicting Starmer himself for championing the destruction of Western civilization. https://t.co/YvPCnL2NqQ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) March 26, 2026

- U ovom scenariju, Velika Britanija bi mogla da preuzme Starmerova (premijera Velike Britanije Kira Starmera) ovlašćenja za promociju uništenja zapadne civilizacije - dodao je Dmitrijev u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks.

