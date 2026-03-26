Dmitrijev: Ruski energenti ključni za opstanak cijelog svijeta

26.03.2026

09:38

Кирил Дмитријев
Ruski energenti su ključni za opstanak ne samo zemalja BRIKS-a već i cijelog svijeta, izjavio je novinarima Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik predsjednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja na marginama sastanka Nacionalnog komiteta za poslovnu saradnju BRIKS-a

- Svakako, ono što vidimo jeste da su ruski energenti apsolutno ključni za opstanak ne samo zemalja BRIKS-a već i cijelog svijeta. Stoga, Rusija, koja je govorila o potrebi da se razmotre suvereni interesi različitih zemalja, uključujući i prilikom kupovine ruskih energenata, nesumnjivo igra ključnu ulogu. One zemlje koje kupuju, i koje su kupovale energente su one koje će preživeti najtežu energetsku krizu koja se trenutno odvija - primjetio je Dmitrijev.

Vidimo da BRIKS može zajednički da se nosi sa izazovima sa kojima se trenutno suočava, dodao je on.

- BRIKS to može učiniti daleko uspješnije nego zapadni svijet, koji faktički tone u eru potpunog ekonomskog i energetskog kolapsa - ocijenio je zvaničnik.

London bi ubrzo mogao da ostane bez goriva za bilo šta

On je takođe, komentarišući objavu Vlade Velike Britanije da će britansko vojno osoblje moći da se ukrca na brodove koji podležu sankcijama Velike Britanije i koji tranzitiraju kroz njene teritorijalne vode, konstatovao da će Velika Britanija uskoro ostati bez goriva da "presretne " bilo šta.

- U ovom scenariju, Velika Britanija bi mogla da preuzme Starmerova (premijera Velike Britanije Kira Starmera) ovlašćenja za promociju uništenja zapadne civilizacije - dodao je Dmitrijev u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks.

(sputnik srbija)

Kiril Dmitrijev

Rusija

Nafta

Evropa

Pročitajte više

Дмитријев: Колапс тек предстоји

Svijet

Dmitrijev: Kolaps tek predstoji

2 d

0
Дмитријев: Цунами поскупљења ће уништити Европу

Svijet

Dmitrijev: Cunami poskupljenja će uništiti Evropu

6 d

0
Дмитријев: ЕУ увлачи Европу у огромну кризу — прилагодите се или поднесите оставку

Svijet

Dmitrijev: EU uvlači Evropu u ogromnu krizu — prilagodite se ili podnesite ostavku

1 sedm

0
Димитријев: Владу Велике Британије преузели мигранти

Svijet

Dimitrijev: Vladu Velike Britanije preuzeli migranti

1 mj

0

Više iz rubrike

Ајкуле на хит туристичкој локацији позитивне на кокаин: Научници су веома забринути

Svijet

Ajkule na hit turističkoj lokaciji pozitivne na kokain: Naučnici su veoma zabrinuti

2 h

0
Гужва на бензинској пумпи. Више возача чека да наточи гориво, док се на табли виде цијене горива.

Svijet

Direktor kompanije "Šel": Evropa će se u aprilu suočiti sa nestašicom goriva

2 h

0
Дејствовала ПВО, пала крхотина и убила двоје људи у Абу Дабију

Svijet

Dejstvovala PVO, pala krhotina i ubila dvoje ljudi u Abu Dabiju

2 h

0
Министар спољних послова и предсједник парламента "скинути" са листе мета за одстрел

Svijet

Ministar spoljnih poslova i predsjednik parlamenta "skinuti" sa liste meta za odstrel

2 h

0

Epilog velike akcije: Uhapšene tri osobe, oduzeto oko 2.000 litara goriva

Amidžić: Oni koji predlažu smanjenje PDV-a predlažu nestabilnost budžeta

Tragičan epilog nesreće u Sarajevu: Izvučeno tijelo žene iz Miljacke

Upozorenje iz "Voda Srpske": Oprez kod ovih rijeka!

Obilježavanje stradanja Srba u Sijekovcu kod Broda

