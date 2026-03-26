Ministar spoljnih poslova i predsjednik parlamenta "skinuti" sa liste meta za odstrel

ATV

26.03.2026

08:51

Министар спољних послова и предсједник парламента "скинути" са листе мета за одстрел
Foto: Tanjug / AP / U.S. Central Command

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf privremeno su uklonjeni sa američke liste iranskih zvaničnika koji će biti meta tokom izraelskih i američkih udara, objavio je "Vol strit džurnal".

List navodi da su "oni uklonjeni sa liste meta na period do četiri ili pet dana, jer predsjednik SAD Donald Tramp otvara vrata pregovorima na visokom nivou za okončanje rata".

Абас Аракчи
Abas Arakči

Tramp je ranije rekao da iranski lideri očajnički žele da postignu dogovor, ali se plaše odmazde sopstvenog naroda ako to javno priznaju.

"Oni toliko žele da postignu dogovor, ali se plaše da to kažu jer misle da će ih ubiti sopstveni narod. Takođe, plaše se i da ćemo ih mi ubiti", rekao je Tramp, ne otkrivajući ko su njegovi tajni sagovornici.

Bijela kuća je zaprijetila da će "napraviti pakao" ukoliko Teheran ne pristane na dogovor, nakon što je poslala ultimatum od 15 tačaka koji je Iran navodno odbio, podsjeća "Raša tudej".

Upozorenje dolazi u vrijeme rastućih spekulacija da bi američke snage koje će biti pojačane elitnim vazdušno-desantnim jedinicama, mogle da napadnu ostrvo Harg, glavno iransko naftno čvorište, koje obrađuje 90 odsto izvoza zemlje, prenosi Srna.

