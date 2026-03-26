Jak zemljotres pogodio Svetu Goru!

Tanjug

26.03.2026

07:14

Јак земљотрес погодио Свету Гору!
Foto: Pixabay

Grčku je pogodio zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Atinski geodinamički institut.

Epicentar zemljotresa bio je na Svetoj Gori, na dubini od deset kilometara i udaljenosti od osam kilometara od Kareje, administrativnog centra Svete Gore.

Kako prenosi grčka televizija ERT, potres se osjetio i u Solunu.

Nakon prvog potresa, koji se dogodio sinoć oko 21 čas po lokalnom vremenu, uslijedila su i tri slabija.

Predsjednik Helenskog udruženja za zemljotrese i padavine Eftimios Lekas rekao je da nema razloga za zabrinutost i paniku, kao i da se situacija pažljivo prati.

Za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

