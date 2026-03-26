Jak zemljotres pogodio Svetu Goru!

26.03.2026
07:14
Grčku je pogodio zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Atinski geodinamički institut.
Epicentar zemljotresa bio je na Svetoj Gori, na dubini od deset kilometara i udaljenosti od osam kilometara od Kareje, administrativnog centra Svete Gore.
Kako prenosi grčka televizija ERT, potres se osjetio i u Solunu.
Nakon prvog potresa, koji se dogodio sinoć oko 21 čas po lokalnom vremenu, uslijedila su i tri slabija.
Predsjednik Helenskog udruženja za zemljotrese i padavine Eftimios Lekas rekao je da nema razloga za zabrinutost i paniku, kao i da se situacija pažljivo prati.
Za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
