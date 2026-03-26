Jak zemljotres pogodio Svetu Goru!

Grčku je pogodio zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Atinski geodinamički institut.

Epicentar zemljotresa bio je na Svetoj Gori, na dubini od deset kilometara i udaljenosti od osam kilometara od Kareje, administrativnog centra Svete Gore.

Kako prenosi grčka televizija ERT, potres se osjetio i u Solunu.

Nakon prvog potresa, koji se dogodio sinoć oko 21 čas po lokalnom vremenu, uslijedila su i tri slabija.

Predsjednik Helenskog udruženja za zemljotrese i padavine Eftimios Lekas rekao je da nema razloga za zabrinutost i paniku, kao i da se situacija pažljivo prati.

Za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti.