Tramp odbacio prijedlog Netanjahua

ATV

25.03.2026

22:35

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp prošle nedjelje je odbacio prijedlog premijera Bendžamina Netanjahua da zajednički pozovu iransku javnost da na ulicama sruši režim, izjavili su za Kanal 12 visoki američki zvaničnici i izraelski izvor upoznat sa situacijom.

Razgovor se navodno održao prošlog utorka, nakon izraelskih ubistava visokih iranskih zvaničnika Alija Laridžanija, bivšeg sekretara iranskog Savjeta za nacionalnu bezbjednost i Golamreze Sulejmanija, bivšeg šefa Basidž snaga Revolucionarne garde Irana (IRGC), prenosi Tajms of Izrael.

Netanjahu je rekao Trampu u telefonskom razgovoru da je iranski režim "u stanju haosa i da bi ga zajednički apel dodatno destabilizovao.

Međutim, Tramp je izrazio zabrinutost da bi takav apel mogao dovesti do masovnog krvoprolića jer bi IRGC vjerovatno potisnula demonstrante, rekla su dva američka zvaničnika za Kanal 12.

Dvojica lidera su se umjesto toga saglasila da ponovo procijene razvoj događaja sledećeg dana, kada Iranci proslavljaju Persijski festival vatre, praznik koji se često obilježava velikim javnim okupljanjima.

Izraelski i američki zvaničnici su stoga zaključili da je iranska javnost i dalje previše uplašena da bi izašla na ulice nakon smrtonosnog obračuna režima sa demonstrantima ranije ove godine.

