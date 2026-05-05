Rubio: Završena vojna operacija, postigli smo sve ciljeve

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je vojna operacija "Epski bijes" u Iranu okončana i da su Sjedinjene Države postigle sve ciljeve.
"Operacija "Epski bijes" je završena. Predsjednik Donald Tramp obavijestio je o tome Kongres. Završili smo sa tom fazom", rekao je Rubio novinarima.
Tramp je u petak uputio pismo Kongresu u kojem je naveo da su vojne operacije protiv Irana, započete 28. februara, okončane, iako je Pentagon nastavio da prilagođava vojno prisustvo u regionu s obzirom na to da prijetnja i dalje postoji.
