Zaklala rođenu kćerkicu jer je bila ljubomorna na nju

Žena iz Zapadne Virdžinije osuđena je na dvije doživotne kazne zatvora jer je prerezala vrat svojoj četvorogodišnjoj kćerki zbog ljubomore izazvane pažnjom koju je njen suprug posvećivao djetetu.

U četvrtak, 30. aprila, 33-godišnja Rebeka Vajkl priznala je krivicu za ubistvo prvog stepena i zlostavljanje djeteta sa smrtnim ishodom u vezi sa smrću njene kćerke Hejli.

Djevojčica je ubijena u spavaćoj sobi njihove kuće u oblasti Forest Hil u julu 2022. godine, piše magazin "Pipl".

Vajklova će imati pravo na uslovni otpust nakon 30 godina provedenih u zatvoru.

"Želim da svi znaju koliko je ona zla osoba i šta je sve uradila. Ubila je četvorogodišnju bebu, moju bebu", rekao je Hejlin otac, Rasti Vajkl.

"Bila je ljubomorna što sam joj posvećivao pažnju, što sam radio ono što je trebalo - pazio na nju i pokušavao da je zaštitim", dodao je on.

Pretraživala načine ubistva na telefonu

Tužioci navode da je Vajklova prije ubistva na svom telefonu pretraživala načine kako da naudi ljudima.

Pretrage su počele sredinom juna i uključivale su specifične upite o ubodnim ranama i lokacijama na tijelu koje su fatalne.

Tužilac okruga Samers, Kris Lefler, izjavio je: "Na osnovu njenih pretraga poput 'ubodne rane u gornji dio grudi' i 'koliko je vremena potrebno da neko umre od uboda', možemo pretpostaviti da je, uz rastući animozitet i ljubomoru, imala kćerku na umu dok je to radila".

Detalji zločina

Kobne večeri, nakon što su otac i Hejlina dva brata otišli na spavanje, Rebeka je rekla Hejli da legne u krevet, a zatim je otišla u kuhinju po nož.

"Koristila je ili ćebe ili jastuk da Hejli prekrije usta kako otac ne bi čuo ništa", kaže Lefler.

"Rana je bila fatalna veoma brzo; dijete se nije dugo mučilo", dodaje.

Nakon ubistva, Vajklova je očistila i sakrila nož, uključila mašinu za veš, a zatim otišla u krevet.

"Izjavila je da je otišla u spavaću sobu, skinula se i sakrila odjeću u gomilu veša. Zatim je probudila supruga i imali su se*sualni odnos. On je potom ponovo zaspao, dok je ona cijele noći bila na telefonu, a oko pet ujutru ponovo počela da pretražuje stvari relevantne za 'prerezan vrat' i 'otiske prstiju'".

Otkriće tijela

Sljedećeg jutra rekla je suprugu: "Hejli se nije probudila". Kada joj je on rekao da ide da je probudi, ona je odmah odgovorila: "Hejli je mrtva". Otac je tada otišao u sobu, otkrio tijelo kćerke i pozvao hitne službe.

Prvobitno su oba roditelja bila optužena za ubistvo, ali je optužnica protiv Rastija kasnije povučena jer je istraga potvrdila da on nije znao ništa o zločinu.

Rasti je ipak priznao krivicu za zanemarivanje djeteta sa smrtnim ishodom i trenutno služi kaznu, dok su Hejlina dva brata smještena kod rođaka van savezne države Zapadne Virdžinije.

(Telegraf)