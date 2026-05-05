Horor svadba: Mladoženja ubijen dok je išao po mladu

Mladoženju iz Indije ubili su rođaci mlade koji su se protivili njihovom braku, javljaju indijski mediji. Nezapamćen zločin dogodio se u oblasti Keta Sarai.

Prema riječima načelnika policije Kunvara Anupama Singa, optuženi, identifikovan kao Pradip Bind, zajedno sa saučesnikom je otvorio vatru na mladoženju Azada Binda tokom svadbene povorke, što je dovelo do njegove smrti u bolnici, prenosi "Tribjun".

U obraćanju novinarima, načelnik je naveo da je prijavljena pucnjavana svadbenu povorku u oblasti Keta Sarai. Istragom je utvrđeno da se povorka mladića po imenu Azad Bind kretala ka tom području.

"Rođak mlade, Pradip Bind, bio je nezadovoljan ovim brakom i, zajedno sa svojim saradnikom Ravijem Jadavom, stigao je na motociklu i pucao u mladoženju, koji je preminuo po dolasku u bolnicu. Na osnovu prijave porodice, pokrenut je postupak prema relevantnim članovima zakona. Formirani su policijski timovi za hapšenje optuženih", izjavio je Sing.

Otac nastradalog, Ram Lakan Bind, tvrdio je da optuženi od ranije sprovodi ciljano nasilje nad njima, podsjećajući na prethodni napad zbog kojeg je ostao invalid, piše "Telegraf".

"Napali su nas i ranije, dok sam bio na putu za Mumbai, i tada mi je polomljena noga. U automobilu sa mladićem (žrtvom) bila su dva djeteta i dvije odrasle osobe pored vozača", rekao je Bind za agenciju ANI.