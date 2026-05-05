Rusija žestoko odgovorila: Ubijen heroj Ukrajine

Ruske snage izvele su jeziv "dvostruki udar" projektilima na postrojenje u Poltavskoj oblasti, pri čemu su poginula dva vatrogasca, dok su 23 osobe povrijeđene.
Kako je navela "Ukrajinska pravda", rakete su pogodile objekt u trenutku kada su vatrogasne jedinice pokušavale da obuzdaju veliki požar koji je izbio nakon prvog napada.
Informacije o ovoj tragediji potvrdili su ukrajinski ministar unutarnjih poslova Igor Klimenko i šef ukrajinske Službe za hitne slučajeve (SES) Andrij Danik.
"Neprijatelj je tokom noći napao postrojenje za vađenje gasa u Poltavskoj oblasti. Kada su jedinice SES-a stigle na teren i počele da gase vatrenu stihiju, neprijatelj je ponovo napao projektilom. Nažalost, dva vatrogasca zadobila su smrtonosne povrede", izjavio je Klimenko.
Ministar je precizirao da je još 23 vatrogasaca ranjeno, od kojih je troje u kritičnom stanju.
Andrij Danik je dodao da je u ovom podmuklom napadu poginulo još dvoje ljudi, dok je osmoro ranjeno.
U napadu su živote izgubili Viktor Kuzmenko, zamjenik načelnika Operativnog koordinacionog centra SES-a u Poltavskoj oblasti, i Dmitro Skril, vatrogasac-spasilac.
Smrt ovih profesionalaca težak je udarac za cijelu službu, posebno s obzirom na njihovo ogromno iskustvo u najtežim uslovima, navodi "Ukrajinska pravda", a prenosi "Indeks".
Poginuli Viktor Kuzmenko bio je heroj Ukrajine.
Pod njegovim vođstvom spaseno je 17 ljudi nakon ruskog udara na Poltavu 2024. godine.
Tokom svoje karijere učestvovao je u više od 50 akcija spasavanja nakon ruskih napada, sprečavao je tehnološke katastrofe i lično gasio požare na ključnim infrastrukturnim objektima.
Dmitro Skril služio je u Službi za hitne slučajeve više od 20 godina.
Bezbroj je puta izlazio na teren i gasio složene požare na naftnim i gasnim postrojenjima koji su planuli nakon ruskih projektila.
Ministar Klimenko opisao ga je kao izuzetno odgovornog i vrhunskog profesionalca koji je najbolje radio upravo u najtežim mogućim okolnostima, naveli su ukrajinski mediji.
