Rusija žestoko odgovorila: Ubijen heroj Ukrajine

Ruske snage izvele su jeziv "dvostruki udar" projektilima na postrojenje u Poltavskoj oblasti, pri čemu su poginula dva vatrogasca, dok su 23 osobe povrijeđene.

Kako je navela "Ukrajinska pravda", rakete su pogodile objekt u trenutku kada su vatrogasne jedinice pokušavale da obuzdaju veliki požar koji je izbio nakon prvog napada.

Republika Srpska Dodik: Izgradićemo novi savremeni stadion, Grad Banjaluka da odredi lokaciju

Informacije o ovoj tragediji potvrdili su ukrajinski ministar unutarnjih poslova Igor Klimenko i šef ukrajinske Službe za hitne slučajeve (SES) Andrij Danik.

"Neprijatelj je tokom noći napao postrojenje za vađenje gasa u Poltavskoj oblasti. Kada su jedinice SES-a stigle na teren i počele da gase vatrenu stihiju, neprijatelj je ponovo napao projektilom. Nažalost, dva vatrogasca zadobila su smrtonosne povrede", izjavio je Klimenko.

Drugi projektil pogodio vatrogasce dok su gasili vatru

Ministar je precizirao da je još 23 vatrogasaca ranjeno, od kojih je troje u kritičnom stanju.

Republika Srpska Minić pozvao roditelje njegovatelje da se uključe u razgovor sa nadležnima

Andrij Danik je dodao da je u ovom podmuklom napadu poginulo još dvoje ljudi, dok je osmoro ranjeno.

U napadu su živote izgubili Viktor Kuzmenko, zamjenik načelnika Operativnog koordinacionog centra SES-a u Poltavskoj oblasti, i Dmitro Skril, vatrogasac-spasilac.

Smrt ovih profesionalaca težak je udarac za cijelu službu, posebno s obzirom na njihovo ogromno iskustvo u najtežim uslovima, navodi "Ukrajinska pravda", a prenosi "Indeks".

Među poginulima i heroj Ukrajine

Poginuli Viktor Kuzmenko bio je heroj Ukrajine.

Društvo Muškarac iz BiH oženio Njemicu zbog papira pa doživio šok života

Pod njegovim vođstvom spaseno je 17 ljudi nakon ruskog udara na Poltavu 2024. godine.

Tokom svoje karijere učestvovao je u više od 50 akcija spasavanja nakon ruskih napada, sprečavao je tehnološke katastrofe i lično gasio požare na ključnim infrastrukturnim objektima.

"#russian terrorists doing what #russian terrorists do!"🤮🤮🤮



From https://t.co/eQNFzDmhL5



😡 #Russian terrorists launched a strike with missiles and drones on the Poltava region – 4 dead, 31 injured, including rescuers



Direct hits and falling debris were recorded at two pic.twitter.com/KVedq6Dav1 — Putin's IBS (@kardinal691) May 5, 2026

Dmitro Skril služio je u Službi za hitne slučajeve više od 20 godina.

Bezbroj je puta izlazio na teren i gasio složene požare na naftnim i gasnim postrojenjima koji su planuli nakon ruskih projektila.

Hronika Određen pritvor Elvisu Selimoviću: Ubio brata iz automatske puške

Ministar Klimenko opisao ga je kao izuzetno odgovornog i vrhunskog profesionalca koji je najbolje radio upravo u najtežim mogućim okolnostima, naveli su ukrajinski mediji.