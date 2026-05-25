Uz ovaj jednostavan trik zamrznuti grašak biće mnogo ukusniji nakon kuhanja

Zamrznuti grašak praktičan je dodatak brojnim jelima, ali se mnogima desi da nakon kuhanja izgubi teksturu i postane kašast. Ipak, uz nekoliko jednostavnih trikova moguće je sačuvati njegov okus, boju i idealnu mekoću.

Prilikom pripreme važno je da se grašak kuha na laganoj vatri, najbolje u loncu s debljim dnom kako ne bi zagorio. Voda bi trebala prekriti grašak tek nekoliko centimetara, jer previše tečnosti može utjecati na njegovu strukturu i ukus.

Kuvari savjetuju i da se so dodaje tek pred kraj kuhanja ili nakon što je grašak gotov. Naime, kuhanje u slanoj vodi može usporiti omekšavanje zrna, zbog čega grašak ostaje tvrđi nego što bi trebao biti.

Jedan od trikova koji mnogi koriste jeste dodavanje nekoliko kašika ulja nakon što voda provri. Ulje može ubrzati proces kuhanja i pomoći da grašak zadrži bolju teksturu.

Kako bi postao savršeno mekan, nakon desetak minuta kuhanja može se dodati i mala količina sode bikarbone. Dovoljno je pola kašičice jer previše sode može promijeniti okus i pokvariti jelo, prenosi Kliks

Osim što je ukusan prilog, grašak spada među veoma hranjive namirnice. Mahunarke poput graška, graha i leće bogate su vlaknima, proteinima i važnim mikronutrijentima, dok istovremeno sadrže malo masti i šećera.

Zbog svojih nutritivnih vrijednosti, stručnjaci za ishranu često preporučuju redovan unos mahunarki jer mogu pomoći u regulaciji holesterola, krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi.