Namažite rernu ovom pastom uveče, ujutru će zablistati kao nova

Савремени дизајн кухиње са елегантним ормарићима, двоструким рернама и шик декором.
Foto: Gustavo Galeano Maz/Pexels

Temeljno čišćenje rerne je neophodno za uklanjanje nakupljene masnoće i prljavštine koja može izazvati dim, neprijatne mirise, pa čak i požar.

Urednici The Kitchn-a testirali su pet potpuno prirodnih metoda za čišćenje rerne i pronašli onu koja daje najbolje rezultate. To je bezbjedan i efikasan postupak bez jakih hemikalija i rizika od aktiviranja detektora dima, što se može desiti kod automatskog čišćenja na visokim temperaturama. Iako zahtjeva malo vremena i truda, rezultat je vrijedan toga, a vjerovatno već imate sve potrebne sastojke kod kuće. Namažite rernu ovom prirodnom pastom i samo gledajte kako djeluje.

U nastavku su detaljna uputstva o tome kako prirodno očistiti rernu.

Prirodno čišćenje rerne je moguće

Masne naslage, ostaci zagorjele hrane i neprijatni mirisi su uobičajeni problemi u rernama, posebno ako se ne čiste redovno. Mnogi ljudi odmah pribjegavaju agresivnim hemikalijama ili programu za samočišćenje, ali takve metode mogu biti neprijatne zbog jakih isparenja, a u starijim rernama potencijalno problematične. Dobra vijest je da se rerna može efikasno očistiti i prirodno, uz pomoć sirćeta, sode bikarbone i malo strpljenja. Evo kako.

Kako očistiti rernu sodom bikarbonom i sirćetom

Za ovaj postupak biće vam potrebna soda bikarbona, voda, gumene rukavice, vlažna krpa, plastična ili silikonska špatula, bočica sa raspršivačem i bijelo sirće. Prvo uklonite sve rešetke, kamen za picu, termometar i sve ostalo unutar rerne.

Zatim, pripremite pastu za čišćenje miješanjem pola šolje sode bikarbone sa nekoliko kašika vode u maloj posudi. Miješajte dok ne dobijete gustu, mazivu smjesu, za šta je obično potrebno oko tri kašike vode. Namažite rernu ovom prirodnom pastom po cijeloj unutrašnjosti, vodeći računa da izbjegnete grijne elemente.

Preporučuje se upotreba rukavica kako biste lakše dosegli sve uglove, posebno one najprljavije. Dok nanosite pastu, soda bikarbona će postati smeđa i smjesa može imati neujednačenu konzistenciju, što je normalno.

Ostavite pastu da djeluje najmanje 12 sati, ili preko noći. Tokom ovog vremena možete očistiti rešetke rerne.

Nakon 12 sati, obrišite što više osušene paste vlažnom krpom. Ostružite sve tvrdokorne ostatke plastičnom ili silikonskom špatulom. Zatim sipajte bijelo sirće u bočicu sa raspršivačem i poprskajte sva mjesta gdje ima tragova sode bikarbone. Sirće će reagovati sa sodom i stvoriti laganu penu.

Na kraju, obrišite penastu smjesu vlažnom krpom. Ponavljajte postupak dok se svi ostaci ne uklone, dodajući još vode ili sirćeta ako je potrebno da bi rerna bila potpuno čista i sjajna. Vratite očišćene rešetke i druge predmete u rernu i gotovi ste.

Dodatni savjeti za prirodno čišćenje

Metoda sa sodom bikarbonom i sirćetom je najbolja za dubinsko čišćenje i tvrdokornu prljavštinu. Za redovno održavanje i uklanjanje manje prljavštine, možete isprobati i jednu od sljedećih prirodnih metoda.

Jedna metoda je mješavina šećera i jabukovog sirćeta: rastvorite dvije kašike šećera u šolji jabukovog sirćeta, sipajte u bočicu sa raspršivačem, poprskajte unutrašnjost rerne i obrišite je mikrofiber krpom poslije dva sata.

Druga opcija je parno kupatilo sa sirćetom: sipajte vodu i šolju alkoholnog sirćeta u pleh, stavite u rernu i zagrijte na 175 °C dok voda ne proključa.

Zatim isključite rernu i ostavite paru da djeluje pola sata prije brisanja. Sličan postupak je parno kupatilo sa limunom, gdje umjesto sirćeta, u vodu se iscijedi sok od dva limuna za dodatnu svježinu.

Za lakše mrlje možete koristiti i deterdžent za pranje sudova: pomiješajte dvije kašike deterdženta sa toplom vodom, površine očistite sunđerom, isperite vlažnom krpom i na kraju osušite.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

