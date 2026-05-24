Skinite fleke sa zidova bez krečenja: Evo šta vam je potrebno

Zidovi u domu veoma lako skupljaju fleke - od tragova prstiju, preko masnoće iz kuhinje, pa sve do dječjih crteža i tragova obuće.

Mnogi odmah posegnu za farbom misleći da drugog rješenja nema, ali iskusne domaćice tvrde da nekoliko jednostavnih sastojaka može da vrati zidovima uredan izgled bez krečenja.

Pasta koja pravi razliku

Jedan od najpopularnijih trikova uključuje sodu bikarbonu i malo vode. Kada se napravi gusta pasta i nježno nanese na fleku mekanom krpom, tragovi sa zida mogu da nestanu bez oštećenja boje. Na internetu i forumima mnogi korisnici potvrđuju da upravo soda bikarbona daje najbolje rezultate kod svijetlih zidova.

Kod tvrdokornijih mrlja pojedini koriste kombinaciju sode bikarbone, tečnosti za suđe i malo hidrogena, koja je poznata po tome što razgrađuje masnoću i tamne tragove.

Greška koju svi prave

Najveća greška je agresivno ribanje grubom spužvom. Tako se skida boja i zid ostaje oštećen. Umjesto toga, savjetuje se nježno kružno čišćenje mekanom krpom ili spužvom.

Šta još može pomoći

Na društvenim mrežama mnogi preporučuju i vlažne maramice za čišćenje doma, kao i blago razblažen omekšivač za veš za manje fleke.

Prije nego što probate bilo koje sredstvo, testirajte ga na manjem dijelu zida kako biste bili sigurni da neće skinuti boju.

