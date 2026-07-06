Polomljeni krstovi na pravoslavnom groblju u Zenici - Ko štiti pravoslavne svetinje?

Polomljeno je sedam krstova. Na pet su uništeni kraci, pa su od krstova ostali samo kameni stubovi. Ovo je samo jedan u nizu napada na srpske svetinje i povratnike poruka je Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Kažu - nije pitanje samo ko je to uradio, već i zašto do danas niko nije utvrdio odgovornost.

,,Imamo dokaze da su srušeni. Vidljivo je iz svih fotografija i izjava ljudi sa terena da su krstovi srušeni. Tražimo od organa nadležnih za unutrašnje poslove na tom području Zenica, Travnik da se utvrdi kada je rušeno, ko je rušio. Naročito motive zašto se krst ruši’’, rekao je Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Nije prvi put da je ovo mjesto na meti. Na istom groblju 1992. godine zapaljena je i do temelja uništena kapela Svetih Ćirila i Metodija. Ni za to, tvrde iz Odbora niko nije odgovarao.

,,Jasno je svima, evo nakon toliko godina naše borbe da im je cilj da mi postanemo statistička greška , tj odemo u istoriju kada je FBiH u pitanju. Ali, ja se iskreno nadam da im taj naum neće poći za rukom. I smo istrajni da ostanemo na našim ognjištima’’, rekao je Goran Broćeta, srpski delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Vrlo brzo će za njih problem Srba u FBiH biti riješen, kaže Ljubiša Ćosić. Sve to govori o njihovom odnosu prema srpskom narodu i uslovima koje su stvorili da se Srbi vrate na svoja ognjišta.

,,S’ druge strane, sve ono što je bila dužnost Republike Srpske da uradi za Bošnjake i Hrvate u Srpskoj je uradila. I oni su tu, niko ih ne tjera, ne maltretira. Imaju sva moguća prava. Ako se nekada nešto desi nekome od njih oni na sva zvona dignu halabuku i bude im još bolje nego što jest, a u suštini isto im je kao nama. Međutim, to opet govori kakav smo mi narod, a kakav su oni narod’’, navodi Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

Svi pokušaji razgovora i političkih dogovora nisu urodili plodom, kaže Slobodan Župljanin. Rješenje vidi u primjeni sankcija u okviru Krivičnom zakonika Republike Srpske.

,,On će nam određeno vrijeme biti nedostupan. U svakom slučaju to će mu stvarati neugodnost i nelagodnost jer čim stupi na teritoriju Republike Srpske biće uslovi za njegovo hapšenje i procesuiranje’’, kaže Slobodan Župljanin, stručnjak za bezbjednost.

U ovakvoj državnoj zajednici život nemoguć, kaže Radan Ostojić. Zato je Srba je sve manje u FBiH.

,,Oni nemaju bukvalno nikakva prava. Svedeni su na nivo statističke greške i građane drugog reda. U toku Odbrambeno- otadžbinskog rata došlo je vrijeme da se trasira put pune nezavisnosti i pitanje je dana i momenta kada će ona biti", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Na naše upite do montaže ovog priloga iz Ministarstva unutrašnjih poslova Ze-do kantona nismo dobili odgovore. Ipak, bez obzira na to, iz Odbora za zaštitu prava Srba kažu da će nastaviti da evidentiraju svaki napad na srpske svetinje i povratnike i insistirati da svaki od tih slučajeva dobije sudski epilog.