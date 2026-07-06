Nastaviti ulaganja u Brčko distrikt

Projekt revitalizacije JP Luka Brčko priveden je kraju. Ovime su stvoreni uslovi za značajno unapređenje riječnog transporta i privrednog razvoja ovog područja.Najava delegacije EU da se ide u projekat deminiranja desne obale Save ohrabrujući je, kažu u Brčkom.

„Predugo je trajalo ali je važno da smo završili ovaj važan posao, kapaciteti luke su uvećani, uređena je infrastruktura sama unutar luke, ali puni značaj ovog projekta biće onda kada se izvrši deminiranje i produbljivanje plovnog puta rijekom Savom“, rekao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta.

„10 miliona evra je kredit Evropske banke, plus tri miliona evra granta....Ovo je od izuzetnog značaja za nas, mislim da smo znatno povećali svoje kapacitete, ubrzali naše procese pretovara roba, na svjetskoj karti smo poznati“, rekao je Perica Josić, direktor JP „Luka Brčko“.

Izgradnja Koridora 5C, autoputa, elektrifikacija pruge kao i izgradnja mosta između Brčkog i Gunje, ali prije svega deminiranje obale rijeke Save, daje dobre prognoze za naredni period kada je razvoj Brčko distrikta u pitanju i njegove infrastrukture .

Revitalizacija jednog ovako velikog projekta kao što je Luka Brčko kao i sličnih velikih infrastrukturnih projekata od velikog su značaja za Brčko distrikt kaže to i gradonačelnik Brčko distrikta koji se kasnije sastao sa šefom delegacije EU Sorekom gdje je bilo govora o najznačajnijim temama vezanim za distrikt i život ljudi u distriktu Brčko.

Brčko treba da bude afirmisano kao mjesto saradnje i mjesto koje pruža prilike realizaciji brojnih poslovnih ideja, kažu u Brčkom.

„Distrikt Brčko je sredina koja je svojim geografskim, političkim i pravnim statusom opredjeljena da bude mjesto saradnje i u tom smislu je vrlo važno da svi ovi projekti koji ne samo da imaju značaj za Brčko već i za entitete u BiH budu realizovani na prostoru distrikta Brčko“, rekao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta.

„Ulaganje u Brčko, ulaganje u BiH je i ulaganje u zemlju za koju vjerujemo da je buduća članica EU, koristim priliku da uvjerim sve da ćemo i dalje nastaviti sa ulaganjima u distrikt“, navodi Luiđi Soreka, šef Delegacije EU u BiH.

Teme o kojima se pored investiranja razgovaralo su i Zakon o sukobu interesa, državnoj službi, javnoj upravi, sajber sigurnosti na kojima se ubrzano radi.