Ljekarima stigao odgovor iz Vlade Livanjskog kantona: "Nemamo razumijevanja"

Ljekarima u Livanjskom kantonu koji su jutros podnijeli ostavke iz kantonalne Vlade su poručili da nemaju razumijevanje i da pregovora o povećanju plata u ovoj godini neće biti, ali i da građani neće ostati bez zdravstvene zaštite.

Nakon što je 31 ljekar najavio prekid rada uz otkazni rok od osam dana, iz kantonalne Vlade su odbacili tvrdnje da su ignorisali zahtjeve sindikata, ističući da je važeći granski kolektivni ugovor potpisan do kraja 2026. godine, te da pregovora o povećanju plata u ovoj godini neće biti.

Iz Vlade su poručili da je tu riječ o ultimatumu i da pregovora nema do oktobra, prenose federalni mediji.

BiH Kolaps zdravstva u Livnu: U jednom danu 31 ljekar dao otkaz

Kantonalni ministar zdravstva Dijana Novković Pećanac odbacila je i navode da se u zdravstvo ne ulaže, jer je za podršku zdravstvenom sistemu ove godine obezbijeđeno sedam i po miliona KM.

Premijer Livanjskog kantona Ivan Vukadin izrazio je žaljenje što se došlo u ovu situaciju, ali da ne stoje tvrdnje da Vlada i resorno ministarstvo ignorišu sindikalne zahtjeve.

Trideset i jedan ljekar Kantonalne bolnice i Doma zdravlja u Livnu jutros su dali otkaze nezadovoljni odnosom kantonalne Vlade i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava.