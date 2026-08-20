Dodik i Amidžić obišli radove na izgradnji novog vrtića u naselju Brestovčina kod Gradiške

Autor:ATV redakcija
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Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik i generalni sekretar Srđan Amidžić obišli su radove na izgradnji novog vrtića u naselju Brestovčina kod Gradiške.
"Svako dijete zaslužuje jednake uslove za odrastanje, sigurno i podsticajno okruženje u kojem će steći prva prijateljstva i razviti svoje potencijale. Vrtić nije samo mjesto za boravak djece, on je važan dio njihovog odrastanja, ali i podrška roditeljima", poručeno je nakon obilaska.
Svako dijete zaslužuje jednake uslove za odrastanje, sigurno i podsticajno okruženje u kojem će steći prva prijateljstva i razviti svoje potencijale. Vrtić nije samo mjesto za boravak djece, on je važan dio njihovog odrastanja, ali i podrška roditeljima.— SNSD (@SNSDDodik) August 20, 2026
Organizacioni sekretar SNSD… pic.twitter.com/0rEN5egvmd
Pored vrtića, Dodik i Amidžić su obišli i radove na pristupnom putu koji vodi do vrtića.
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