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Dodik i Amidžić obišli radove na izgradnji novog vrtića u naselju Brestovčina kod Gradiške

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 21:37

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Додик и Амиџић Градишка обишли радове на изградњи новог вртића
Foto: X/SNSD

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik i generalni sekretar Srđan Amidžić obišli su radove na izgradnji novog vrtića u naselju Brestovčina kod Gradiške.

"Svako dijete zaslužuje jednake uslove za odrastanje, sigurno i podsticajno okruženje u kojem će steći prva prijateljstva i razviti svoje potencijale. Vrtić nije samo mjesto za boravak djece, on je važan dio njihovog odrastanja, ali i podrška roditeljima", poručeno je nakon obilaska.

Pored vrtića, Dodik i Amidžić su obišli i radove na pristupnom putu koji vodi do vrtića.

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Tagovi :

Igor Dodik

Srđan Amidžić

Gradiška

Vrtić

SNSD

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