Dodik i Amidžić obišli radove na izgradnji novog vrtića u naselju Brestovčina kod Gradiške

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik i generalni sekretar Srđan Amidžić obišli su radove na izgradnji novog vrtića u naselju Brestovčina kod Gradiške.

"Svako dijete zaslužuje jednake uslove za odrastanje, sigurno i podsticajno okruženje u kojem će steći prva prijateljstva i razviti svoje potencijale. Vrtić nije samo mjesto za boravak djece, on je važan dio njihovog odrastanja, ali i podrška roditeljima", poručeno je nakon obilaska.

Svako dijete zaslužuje jednake uslove za odrastanje, sigurno i podsticajno okruženje u kojem će steći prva prijateljstva i razviti svoje potencijale. Vrtić nije samo mjesto za boravak djece, on je važan dio njihovog odrastanja, ali i podrška roditeljima.



Organizacioni sekretar SNSD… pic.twitter.com/0rEN5egvmd — SNSD (@SNSDDodik) August 20, 2026

Pored vrtića, Dodik i Amidžić su obišli i radove na pristupnom putu koji vodi do vrtića.