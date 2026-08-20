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Opština u Srpskoj daje 10.000 KM za trećerođeno dijete!

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 19:35

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беба дјеца породица 4+ вишечлане породице подршка
Foto: ATV

Donji dio Istočnog Sarajeva spada u područja sa najvećim natalitetom u Republici Srpskoj. U gradskoj opštini Istočno Novo Sarajevo postoji i udruženje koje okuplja porodice sa četvoro i više djece.

Udruženje "4+ Naša budućnost" okuplja 33 porodice sa djecom školskog uzrasta i preko 30 porodica sa odraslom djecom.

„Što se tiče našeg udruženja mi imamo finansijsku pomoć koju pruža naša opština Istočno Novo Sarajevo. Od opštine imamo na mjesečnom nivou naknadu koja se izdvaja za majke koji imaju dvoje ili više maloljetne djece, to je iznos od 200 KM. Mi smo uvršteni u budžet opštine Istočno Novo Sarajevo i na godišnjem nivou imamo tri do 4 hiljade konvertibilnih maraka“, kaže predsjednik udruženja višečlanih porodica "Naša budućnost", Vanja Jovančić.

To je samo jedna od mjera pronatalitetne politike u ovoj opštini. Za svako 4. dijete izdvajaju 1000 KM.

„Jedna od tih mjera jeste pomoć koju dobijaj prvorođeno dijete u iznosu od 200 KM, drugo dijete u iznosu od 300 KM, treće rođeno 400 KM, a svako naredno 1000 KM. Naš cilj je da pružimo podršku od rođenja djeteta, preko podrške onima koji žele da se ostvare putem vantjelesne oplodnje. Pa sve do podrške porodicama tokom predškolskog vaspitanja i obrazovanja“, rekla je Katarina Katić, opština Istočno Novo Sarajevo.

Susjedna opština Istočna Ilidža izdvaja jednak novčani iznos za svako novorođenče, po 300 KM, te za prvorođeno dijete u godini 1000 KM.

„Opština Istočna Ilidža sufinansira i nabavku auto-sjedalica u iznosu do 300 KM. U prošloj godini 2025. smo imali oko 250 zahtjeva. Dok u 2026. očekujemo što veći broj“, rekla je Vladlena Vasković, opština Istočna Ilidža.

I druge opštine izdvajaju novčana sredstva za novorođenčad. Najmanje opštine daju najviše. Istočni Stari Grad 5.000 KM za trećerođeno dijete, a Trnovo rekordnih 10.000 KM.

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Tagovi :

Istočno Sarajevo

Istočno Novo Sarajevo

Republika Srpska

porodica

Višečlane porodice

4+ Naša budućnost

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