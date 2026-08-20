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Požar u Bobovištima, mještani strahuju da će se proširiti na dalekovod

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 15:24

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Иваница мјештанин Мандегања пожар
Foto: ATV

U mjestu Bobovišta aktivan je požar, a mještani budno prate situaciju te su spremni, kako kažu uzeti učešće sa vatrogascima u gašenju vatrene stihije.

„Vatra je krenula da se približava preko brda Vlaštica ovamo prema kućama i selu i od sinoć je krenula da se spušta. Ima nas ovdje nekih desetak mještana spremnih da uzmemo učešće ovdje u gašenju požara. Vatra se približava i putnoj komunikaciji tu od magistrale do sela i tu moramo biti angažovani jer ako pređe u opasnosti je i dalekovod“, rekao je za ATV Danilo Mandeganja, mještanin.

U pomoć mještanima dolazili su i vatrogasci iz Trebinja na čelu sa komandirom i njegovim zamjenikom, kako priča Mandeganja.

„Ostavili su nam tu naprtnjača i u kontaktu smo. Tako da ako se vatra približi još slobodni smo ih pozvati, tako da nam dođu i pomognu. U kontaktu smo sa našim vatrogascima iz Ivanice i vatrogascima Ravno i nadamo se da ćemo uspjeti da odbranimo ovo“, rekao je Mandeganja.

On je kazao da je jedan od dijelova zahvaćenih požarom miniran te su imali priliku čuti i eksplozije, a koje su aktivirane nastalim požarom te je zbog ovih okolnosti nemoguće sigurno prići području te ugasiti vatru i spriječiti dalje širenje požara.

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Ivanica požar

Hercegovina

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Mještani

Vatrogasci

vatra

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