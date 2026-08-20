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Policija moli za pomoć: Jeste li vidjeli ovu ženu?

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 11:59

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Нестала Изета Табаковић
Foto: MUP KS

MUP Kantona Sarajevo objavio je informacije o nestanku Izete Tabaković iz Ilijaša, za kojom policija intenzivno traga.

Tabaković, rođena 11. januara 1968. godine u Sarajevu, udaljila se 14. avgusta oko 8:20 sati sa adrese stanovanja u Solakovićima 61, na području opštine Ilijaš. Prema dostupnim informacijama, udaljila se u pravcu lokaliteta Solakovići – Taračin Do. Od tada joj se gubi svaki trag.

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Hronika

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Iz MUP-a KS navode da je Izeta Tabaković visoka oko 165 centimetara, srednje tjelesne građe, te da ima smeđu, kraću kosu. U trenutku nestanka na sebi je imala bijelu majicu, plave pantalone i crne patike.

Za njen pronalazak nadležna je Policijska uprava Ilijaš, a iz policije apeluju na građane da prijave svaku informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi.

Za njom je ranije i GSS pokrenuo potragu.

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Svi koji imaju informacije o kretanju ili trenutnoj lokaciji Izete Tabaković mogu kontaktirati Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo na broj 122, Policijsku stanicu Novo Sarajevo na 033 401 000 ili 033 292 360, odnosno najbližu policijsku stanicu.

Iz MUP-a KS pozivaju građane da, ukoliko imaju bilo kakva korisna saznanja, odmah obavijeste policiju.

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