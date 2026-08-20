Logo

Aktivan požar u području Zubaca

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 11:47

Komentari:

0
Пожар у подручју Зубаца
Foto: ATV

Aktivan je požar u području Zubaca kod Trebinja, rekao je za ATV komandir TVSJ Trebinje Dejan Kašiković.

“Vatrogasci su na terenu, gašenje im otežava nepovoljan vjetar, teren nepristupačan” rekao je Kašiković.

Trebinjski vatrogasci su jutros bili angažovani i na gašenju požara u naselju Ivanica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Trebinje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пожар код Невесиња

Gradovi i opštine

Oružane snage BiH učestvuju u gašenju dva požara

3 h

0
Бунар Невеш, стар 2.000 година и никада не пресушује

Gradovi i opštine

U Hercegovini se nalazi bunar star 2.000 godina koji nikad ne presušuje

4 h

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Gradovi i opštine

U Palama obustava saobraćaja zbog asfaltiranja

6 h

0
Слава града: У Требињу одржана свечана литија

Gradovi i opštine

Slava grada: U Trebinju održana svečana litija

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

01

Tihi potrošač: Ovaj uređaj guta struju 24 sata, a toga niste svjesni

13

55

Novi požar u Bihaću prijeti aerodromu

13

50

Bitno: Početak nove školske godine

13

49

Baba Vanga je vjerovala da 6 predmeta donose sreću: Svaka kuća bi trebalo da ih ima

13

47

Fočanski vatrogasci dobili višenamjensku cisternu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima