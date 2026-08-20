Aktivan požar u području Zubaca

Autor:ATV redakcija
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Aktivan je požar u području Zubaca kod Trebinja, rekao je za ATV komandir TVSJ Trebinje Dejan Kašiković.
“Vatrogasci su na terenu, gašenje im otežava nepovoljan vjetar, teren nepristupačan” rekao je Kašiković.
Trebinjski vatrogasci su jutros bili angažovani i na gašenju požara u naselju Ivanica.
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