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Dodik proglasio pobjedu: Pomarisali smo sve

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04.10.2026 20:33

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Милорад Додик СНСД
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobjedu

On je istakao da su pobjede odnijeli kandidati ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i za srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Hvala vam za veliku pobjedu, proglašavam da smo pobijedili za predsjednika Republike, člana Predsjedništva", rekao je Dodik.

Predsjednik SNSD-a je rekao da je pobjeda neupitna kada je u pitanju i trka za poslaničke klupe u Narodnoj skupštini.

"Zajedno sa koalicionim partnerima imaćemo dvije trećine u parlamentu Srpske", poručio je je Dodik.

Rekao je da je ova pobjeda na nivou one od prije 20 godina.

"Ne mogu da vjerujem da smo ovako pomarisali sve", poručio je Dodik.

Izrazio je veliku zahvalnost svim partnerima, saradnicima i prijateljima, među kojima su i američki predsjednik Donald Tramp, te predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Uskoro opširnije...

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Komentari (11)

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