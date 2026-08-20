Oružane snage BiH učestvuju u gašenju dva požara

Autor:ATV redakcija
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U gašenju požara na području Nevesinja i Bosanskog Grahova i danas učestvuju Oružane snaga BiH.
Helikopteri Oružanih snaga BiH i juče su gasili požare u rejonu opština Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac – Grmeč.
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Pored toga pripadnici Oružanih snaga učestvovali su i u gašenju požara na nevesinjskom požarištu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.
Istakli su da je gašenje požara na nepristupačnim terenima jedna od najzahtjevnijih misija dodijeljenih Oružanim snagama.
(Srna)
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