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Oružane snage BiH učestvuju u gašenju dva požara

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 10:34

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Пожар код Невесиња
Foto: ATV

U gašenju požara na području Nevesinja i Bosanskog Grahova i danas učestvuju Oružane snaga BiH.

Helikopteri Oružanih snaga BiH i juče su gasili požare u rejonu opština Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac – Grmeč.

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Pored toga pripadnici Oružanih snaga učestvovali su i u gašenju požara na nevesinjskom požarištu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Istakli su da je gašenje požara na nepristupačnim terenima jedna od najzahtjevnijih misija dodijeljenih Oružanim snagama.

(Srna)

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Oružane snage BiH

požar

Nevesinje

Bosansko Grahovo

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