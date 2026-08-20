Banjalučani ove automobile prosto obožavaju

Kupci u Banjaluci već duže vrijeme jasno pokazuju koje im kategorije vozila najviše odgovaraju, a najveći i daleko najzastupljeniji broj vozača bira krosover i SUV modele.

Slavko Gašparević iz Auto salona Kramar za "BL portal" kaže da ovaj trend ne dominira samo ove godine, naglašavajući da je to profil vozila koji je u potpunosti preuzeo tržište.

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Prema njegovim riječima, unazad dvije-tri godine ovi modeli su preuzeli primat, a kada je riječ o konkretnim modelima, traži se dosta toga – od pristupačnijih gradskih opcija do vrhunskih modela premijum klase.

"To su varijacije vozila, sad sve zavisi od cjenovnog ranga. Među najtraženijim su Reno Kaptur, Reno Kađar, pa Pežo 2008, Pežo 3008, Citroen C5 Erkros, kao i premijum klase kao što su Tiguan, Mercedes GLC, Seat Ateka, Škoda Karok, Škoda Kodiak", objašnjava Gašparević.

Rast cijena i novčanik kupaca

Poskupljenje novih vozila direktno se odrazilo i na tržište polovnih automobila, jer jedno nužno prati drugo.

Gašparević objašnjava da je auto-industrija među posljednjima došla na red kada su u pitanju poskupljenja, ali i da su se cijene novih automobila znatno povećale, što je automatski podiglo i cijene na tržištu polovnjaka.

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"Prvo, kad se korona desila, krenula je priča o osnovnim životnim namirnicama, pa se ta priča nastavila i onda se na kraju došlo i do auto-industrije. Cijene i novih i polovnih auta su znatno skočile, što se tiče naše prodaje, ona je stabilna", kaže Gašparević.

Prosječan cjenovni rang polovnjaka

Za očuvana vozila starosti do pet ili šest godina, sa provjerenim porijeklom, cijene variraju u prilično širokom rasponu, u zavisnosti od stanja i opreme.

"Zavisno od modela, kilometraže, godine i opreme, to su uglavnom vozila od 25.000 do 100.000 maraka. To je cjenovni rang modela koje mi nudimo", kaže Gašparević.

Promjena navika i veća izdvajanja za automobil

Zanimljivo je i kako su se navike i finansijska izdvajanja kupaca prilagodili novoj realnosti.

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Zbog skoka cijena, prag ulaganja u automobil značajno se pomjerio u odnosu na ranije godine.

"Ljudima je naravno trebalo neko vrijeme da se naviknu na taj rast cijena, ali ako pogledate, vidite da je grad pun auta. Život ide dalje, što se kaže, ljudi se snalaze. Jednostavno, prije se za auto odvajalo 20-30, sad se odvaja 40, 50, 60 hiljada maraka. To je jednostavno došlo na svoje", objašnjava Gašparević i dodaje da naši ljudi, generalno, vole da imaju lijep automobil.

"Kad čovjek razmišlja o kupovini auta, prvo pogleda koje su cijene novih auta, pa onda razmišlja i o polovnim automobilima i tu negdje se pravi kompromis", kaže on.

Savjet za kupce: Kako pronaći zlatnu sredinu

Gašparević, ipak, savjetuje sve kupce da budu oprezni, da analiziraju vlastite potrebe i da se ne povode slijepo za ponudama sa oglasnika koje na prvi pogled deluju privlačno.

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"Vraćamo se na budžet. Budžet je taj koji diktira. Uvijek savjetujemo naše kupce prije same kupovine. Prvo saslušamo potrebe ljudi, za šta će se auto koristiti i vidimo u kom se budžetu kreću i onda po tome nudimo da nađemo neku zlatnu sredinu, da imaju najbolji omjer uloženog i dobijenog", kaže on.

​Opasnosti privlačnih oglasa i skrivenih kvarova

Ujedno upozorava da najjeftinije opcije na papiru ili na slikama, u praksi često znaju ispasti najskuplje.

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"Možete vi kupiti jako, jako dobar auto sad i za 20.000 maraka, a isto tako možete kupiti jako dobar auto i za 100.000 maraka. Ali, isto tako možete kupiti i loš u tim cjenovnim rangovima. Kad otvorite oglase, vi možete vidjeti auto na slici i zaključiti da je to dobar brend i dobar auto i cijena je, hajmo reći, pristupačna, ali zaboravite šta se krije ispod i šta vas čeka u nekoj kraćoj budućnosti vozeći taj auto. I onda tu kreće glavobolja", kaže Gašparević, naglašavajući da izbor provjerenog auto-salona, insistiranje na pisanoj garanciji za kilometražu i tehničku ispravnost, ali i realno usklađivanje želja sa budžetom ostaju jedini siguran put do vozila koje će trajati.