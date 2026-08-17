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Mehaničar otkriva: Ovo su najbolji polovnjaci do 3.000 evra za koje kaže da trče

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 14:03

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Црвени аутомоил на ауто-путу.
Foto: ATV

Iskusni mehaničar Huan Hose Ebenezer savjetuje koji polovni automobil kupiti za manje od 3.000 evra i na šta obavezno morate obratiti pažnju.

Kupovina polovnog automobila često je prava lutrija, naročito kada je budžet ograničen. Zato mnogi vozači prije konačne odluke traže savjete iskusnih mehaničara, a sve češće to rade i putem društvenih mreža.

Jedan od njih je španski mehaničar Huan Hose Ebenezer, koji je na TikToku okupio više od 370.000 pratilaca zahvaljujući praktičnim savjetima o automobilima. U jednom od svojih videa odgovorio je na pitanje koje zanima mnoge vozače: koji polovni automobil bi kupio za manje od 3.000 evra?

Dačija Sandero „radi kao sat“

Njegov prvi izbor bila je Dačija Sandero sa 1,5-litarskim dizel motorom, za koji kaže da je izuzetno pouzdan i da „radi kao sat“. Dodao je da je i benzinska verzija dobar izbor za vozače koji traže jednostavan i ekonomičan automobil.

Kao drugu preporuku izdvojio je Tojotu Jaris, posebno modele proizvedene između 2006. i 2009. godine. Prema njegovim riječima, riječ je o automobilima poznatim po robusnosti, dugotrajnosti i niskim troškovima održavanja.

Na listi i Pežo 206, 207 i 307

Na njegovom spisku našli su se i Pežo 206, 207 i 307, pri čemu je posebno pohvalio modele opremljene 1.6 HDi i 2.0 HDi dizel motorima, ali i benzinske verzije.

Isti dizel motori ugrađivani su i u brojne modele drugih proizvođača, pa se među polovnim automobilima do 3.000 evra mogu pronaći i druge zanimljive opcije.

Ipak, mehaničar naglašava da je kod automobila u ovom cjenovnom rangu stanje konkretnog primjerka često važnije od samog modela. Redovno održavanje, servisna istorija i opšte stanje vozila mogu biti presudni prilikom kupovine.

Stanje automobila važnije od marke

Kod starijih automobila važnu ulogu imaju i dostupnost rezervnih dijelova, cijena popravki, kao i broj servisera koji dobro poznaju određeni model. Upravo zato jednostavniji i rasprostranjeniji automobili često mogu da budu mnogo isplativiji izbor od atraktivnijih, ali tehnički složenijih modela.

Uz detaljan pregled vozila prije kupovine i savjet stručnjaka, čak i automobil vrijedan manje od 3.000 evra može godinama pouzdano da služi svom vlasniku, prenosi Kurir.

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Polovni automobili

Polovna auta iz Njemačke

Automobil

kupovina polovnih vozila

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