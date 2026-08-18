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Tojota povlači više od 48.000 vozila

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 15:51

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Тојота корпорација јапански је произвођач аутомобила са сједиштем у граду Тојоти.
Foto: pexels/Valeriia Miller

Japanski proizvođač automobila "Tojota" povlači 48.280 vozila u Sjedinjenim Državama zbog rizika od odvajanja rezervoara za ulje, saopštila je Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na auto-putevima.

"`Tojota` povlači određena vozila `takoma` iz 2024. i 2025. godine. Metalni nosači na prednjim i zadnjim amortizerima mogu korodirati, što može dovesti do odvajanja rezervoara za ulje", navodi se u saopštenju.

Odvajanje spoljnog rezervoara za ulje može predstavljati opasnost na putu i povećati rizik od saobraćajne nezgode, navela je Uprava, prenosi Srna.

"Ovlašteni prodavci će besplatno obaviti pregled i, ukoliko bude potrebno, zamjenu prednjih i zadnjih amortizera. Obavještenja o povlačenju trebalo bi da budu poslata vlasnicima 21. septembra", dodaje se u saopštenju.

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