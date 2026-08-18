Tojota povlači više od 48.000 vozila

Autor:ATV redakcija
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Japanski proizvođač automobila "Tojota" povlači 48.280 vozila u Sjedinjenim Državama zbog rizika od odvajanja rezervoara za ulje, saopštila je Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na auto-putevima.
"`Tojota` povlači određena vozila `takoma` iz 2024. i 2025. godine. Metalni nosači na prednjim i zadnjim amortizerima mogu korodirati, što može dovesti do odvajanja rezervoara za ulje", navodi se u saopštenju.
Odvajanje spoljnog rezervoara za ulje može predstavljati opasnost na putu i povećati rizik od saobraćajne nezgode, navela je Uprava, prenosi Srna.
"Ovlašteni prodavci će besplatno obaviti pregled i, ukoliko bude potrebno, zamjenu prednjih i zadnjih amortizera. Obavještenja o povlačenju trebalo bi da budu poslata vlasnicima 21. septembra", dodaje se u saopštenju.
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