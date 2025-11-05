Logo

Tojota zabilježila ozbiljan pad profita

Izvor:

Agencije

05.11.2025

10:53

Komentari:

0
Тојота забиљежила озбиљан пад профита
Foto: Pixabay

"Tojota" je saopštila je da joj je kvartalni profit opao za sedam odsto u odnosu na prethodnu godinu, nakon što su carine predsjednika SAD Donalda Trampa pogodile japanske proizvođače automobila.

Neto profit za period od aprila do septembra kompanije "Tojota motor korp" iznosio je 11,5 milijardi dolara.

Uprkos tome, japanski gigant očekuje da će na nivou fiskalne godine, koja se završava u martu 2026. godine, povećati zaradu na ukupno 19 milijardi dolara, prenio je AP.

Tokom prošle fiskalne godine, "Tojota" je zabilježila profit od 26 milijardi dolara.

Iako carine štete njenom poslovanju, "Tojota" je saopštila da je prodaja njenih automobila porasla u SAD i na domaćem tržištu u Japanu.

Američke carine na japanske automobile i dijelove umanjene su na 15 odsto u septembru sa 27,5 odsto, koliko je Tramp prvobitno odredio nakon povratka u Bijelu kuću.

Podijeli:

Tagovi:

Tojota

Automobil

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Прима социјалну помоћ већ 20 година и не планира то да промијени: "Послови су преслабо плаћени"

Ekonomija

Prima socijalnu pomoć već 20 godina i ne planira to da promijeni: "Poslovi su preslabo plaćeni"

4 h

0
Колико новца је најпаметније да увијек имамо у штеку?

Ekonomija

Koliko novca je najpametnije da uvijek imamo u šteku?

5 h

0
Позната компанија скраћује смјене у двије фабрике

Ekonomija

Poznata kompanija skraćuje smjene u dvije fabrike

14 h

0
Политичарима у БиХ више нема кафе за 0,8 нити кромпира за 1 КМ

Ekonomija

Političarima u BiH više nema kafe za 0,8 niti krompira za 1 KM

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

12

50

Poskupljuje rakija?

12

50

Večeras nastupa pun Mjesec u Biku: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

12

48

Šest razloga zašto biste trebali konzumirati orahe svako jutro

12

43

Vatrogasac o požaru u Tuzli: Ovo nisam doživio u 30 godina rada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner