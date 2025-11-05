Tojota zabilježila ozbiljan pad profita

"Tojota" je saopštila je da joj je kvartalni profit opao za sedam odsto u odnosu na prethodnu godinu, nakon što su carine predsjednika SAD Donalda Trampa pogodile japanske proizvođače automobila.

Neto profit za period od aprila do septembra kompanije "Tojota motor korp" iznosio je 11,5 milijardi dolara.

Uprkos tome, japanski gigant očekuje da će na nivou fiskalne godine, koja se završava u martu 2026. godine, povećati zaradu na ukupno 19 milijardi dolara, prenio je AP.

Tokom prošle fiskalne godine, "Tojota" je zabilježila profit od 26 milijardi dolara.

Iako carine štete njenom poslovanju, "Tojota" je saopštila da je prodaja njenih automobila porasla u SAD i na domaćem tržištu u Japanu.

Američke carine na japanske automobile i dijelove umanjene su na 15 odsto u septembru sa 27,5 odsto, koliko je Tramp prvobitno odredio nakon povratka u Bijelu kuću.