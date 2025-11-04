Logo

Poznata kompanija skraćuje smjene u dvije fabrike

Izvor:

Agencije

04.11.2025

22:34

Komentari:

0
Позната компанија скраћује смјене у двије фабрике

Manjak čipova primorava proizvođača automobilske elektronike Boš da skrati smjene u dvije fabrike u matičnoj Njemačkoj.

"Prioritet su nam snabdjevanje i izbjegavanje ili minimalizacija proizvodnih restrikcija", saopštio je portparol kompanije u utorak, dodajući da proizvodnja u fabrikama u Anzbahu i Zalcgiteru povremeno zastaje zbog manjka komponenti za elektronske sklopove.

Пожар у Тузли

Hronika

Potresni snimci evakuacije iz Doma penzionera u BiH koji je zahvatio požar

Boš je stoga aplicirao za vladine subvencije kojima planira da pokrije skraćenje smjena u ta dva pogona.

Šema firmama pod finansijskim pritiskom omogućava da dio radnika pošalje kući bez ukidanja radnih mjesta, jer država pokriva dio nezarađenih plata.

Koliko će najveći proizvođač automobilske elektronike na svijetu koristiti "provjereni instrument" pomoći, to zavisi od stanja na tržištu i uskih grla u narednim sedmicama, rekao je portparol, piše "dpa".

Ротација полиција

Svijet

Vodili ljubav tokom vožnje: Divljali na auto-putu 140 km/h, morala da reaguje policija

Korijen problema sa snabdijevanjem vodi do proizvođača čipova Neksperia, čiju je upravu holandska vlada oduzela kineskom osnivaču i stavila je pod državnu kontrolu.

U odgovoru na taj potez, Kina je stopirala izvoz proizvoda poput čipova za automobilsku industriju.

