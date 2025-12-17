Logo
Danas se sadi božićna pšenica: Uz ove savjete biće zagarantovano gusta i bujna

Данас се сади божићна пшеница: Уз ове савјете биће загарантовано густа и бујна

Božićna pšenica je tradicionalni ukras koji se na poseban način vezuje za najradosniji hrišćanski praznik. Simbol je plodnosti, novog života, nade i blagostanja u predstojećoj godini, a sije se 17. decembra za Svetu Varvaru, da bi do Božića izrasla bujna i razgalila vam dušu zdravom zelenom bojom. Sadnja je jedan od najljepših običaja, jer ti trenuci u sebi sadrže nešto uzvišeno, smirujuće, gotovo ritualno, i unose osjećaj topline i bliskosti u svaki dom.

Buđenje života, opšta obnova, dobro zdravlje, napredak na svim poljima – sve to nose njena svježina i lijepa nijansa. Božić se od davnina vezuje za novi početak, za rađanje, harmoniju u porodici i mir među ljudima, a sličnu simboliku ima i božićna pšenica. Važan je, možda i najljepši, ukras trpeze za najradosniji hrišćanski praznik i treba je s ljubavlju saditi i njegovati.

Hitna pomoć

Gradovi i opštine

Mlada majka iz Bijeljine: Doktori su mi rekli da temperaturu snižavam krompirom

Za sađenje pšenice koristite plitku činiju ili tanjir. Na dno stavite sloj vate ili kvalitetne zemlje (oko 2 cm). Ravnomjerno rasporedite zrna, lagano ih utisnite, pa ih prekrijte još jednim tankim slojem zemlje (do 1 cm).

Svakog dana blago poprskajte vodom, da bude vlažno, ali ne natopljeno. Držite posudu na svijetlom mjestu, izbjegavajte direktno sunce i jake izvore toplote, kao što je radijator, koji usput i isušuje vazduh. Već poslije nekoliko dana pojaviće se prvi izdanci.

Novi početak? Da, to je osnovni utisak koji ćete steći dok budete pratili žito kako raste. Pred Božić (obično na Badnji dan) trebalo bi obaviti i šišanje, kako bi svi izdanci bili jednake visine i izgledali uredno. Vrhove skratite uz pomoć običnih makaza, lagano i nježno. Prije nego što "zeleni ježić" stigne na prazničnu trpezu, u sredinu posude možete zabosti i tanju svijeću i vezati je crvenom mašnicom.

Prednosti sađenja u zemlji su višestruke, jer ona omogućava prirodnu podršku i ravnomjerniju vlagu, pa će pšenica nicati u zdravijem okruženju. Biće gusta i stabilna, imaće i otpornije vlati. Samo obratite pažnju – ne smijete previše da zalivate, da sjeme ne bi istrulilo i pokvarilo vam posao.

Марко преминуо након прославе пунољетства

Svijet

Ovo je Marko koji je umro nakon proslave punoljetstva: Stigli rezultati obdukcije

Zašto se božićna pšenica sadi baš na Svetu Varvaru?

Zašto se božićna pšenica sadi baš na Svetu Varvaru, u narodu poznatu i kao "Varicu" (neko to čini i na Svetog Nikolu, 19. decembra)? Ova hrišćanska mučenica smatra se zaštitnicom rudara, vatrogasaca i artiljerije, ali i porodice i kuće. Božićno žito, koje najavljuje plodnu nadolazeću godinu, novi život, dobre usjeve i svjetlost, sadi se na ovaj praznik da bi do Božića stiglo da dovoljno naraste.

Božićna pšenica postoji i kod katolika. S obzirom na to da se Božić po gregorijanskom kalendaru slavi ranije, 25. decembra, pšenica se sadi na dan Svete Lucije, 13. decembra.

