Ove srpske riječi koristi cijeli svijet

Srpski jezik možda govori mali broj ljudi u poređenju sa engleskim, ali je njegov trag u svjetskoj kulturi daleko veći nego što se na prvi pogled čini. Neke naše riječi već vijekovima žive u engleskim rječnicima, koriste se širom svijeta i rijetko ko razmišlja o njihovom porijeklu. Upravo tim jezičkim mostovima bavi se jedna zanimljiva analiza koja otkriva koliko je srpski jezik ostavio dubok pečat u globalnoj komunikaciji.

Šta kažu lingvisti

U analizi objavljenoj u listu Politika, profesor Nenad Tomović sa Filološkog fakulteta u Beogradu navodi niz srpskih riječi koje su našle svoje mjesto u engleskom jeziku.

Banja Luka Ponovo udar na džepove roditelja u Banjaluci: Novi stres

Kao izvori korišćeni su najugledniji rječnici, među kojima se izdvajaju Oxford English Dictionary i Merriam-Webster’s Unabridged Dictionar, uz konsultovanje i drugih relevantnih leksikografskih izvora.

Riječ koju zna cijeli svijet

Najpoznatija i najrasprostranjenija srpska riječ u engleskom jeziku svakako je vampire, odnosno vampir. U engleski je ušla u prvoj polovini 18. vijeka i ubrzo postala dio opšteg svetskog kulturnog nasljeđa.

Iako se često tumači kao riječ slovenskog porijekla bez preciznog jezičkog izvora, američki leksikografi je jasno povezuju sa srpskim jezikom, što dodatno potvrđuje njen značaj.

Scena Lepa Lukić progovorila o svom poroku: ''Ne kockam, nego se zabavljam''

Paprika i šljivovica

Još jedna riječ koja se danas smatra potpuno prirodnim dijelom engleskog vokabulara jeste paprika. Ona se koristi bez prevoda i označava i začin i samu biljku.

Srpsko nacionalno piće, šljivovica, ušlo je u engleski jezik još u 19. vijeku, najvjerovatnije posredstvom njemačkog jezika. O tome svjedoče oblici sliwowitz i slivovitz, koji su zabilježeni u tadašnjim rječnicima.

Slava, slatko i duh tradicije

Tokom 20. vijeka u engleske rječnike ulaze i riječi slava i slatko, koje su ostale vezane za specifične običaje i kulturu srpskog naroda. One se uglavnom koriste u objašnjenjima i etnografskim kontekstima, ali su prepoznate kao autentični pojmovi bez adekvatnog prevoda.

Folklor koji je očarao Engleze

U 19. vijeku, kada se engleska čitalačka publika prvi put ozbiljnije susrela sa srpskom narodnom književnošću, u jezik ulaze i riječi iz svijeta folklora. Tako je zabilježena riječ vila, u oblicima vila ili wili, kao naziv za natprirodna bića iz narodnih predanja.

Scena Dejan Matić otkrio recept za uspješan brak, tvrdi da je ovo najbitnije

Uz pjesme o vilama, logično su ušle i riječi gusle i guslar, jer su upravo uz taj instrument ove pjesme izvođene.

Kolo, zadruga i druge specifične riječi

Tradicionalna narodna igra kolo poznata je engleskim leksikografima više od jednog vijeka. Pored nje, rječnici bilježe i termine karakteristične za srpsku društvenu i istorijsku stvarnost, kao što su zadruga (u značenju porodične zajednice), skupština.

Hronika Lopov pretukao radnicu u mjenjačnici, pa ukrao novac

Primjeri ovih rkječi jasno pokazuju da srpski jezik nije ostao zatvoren u svojim granicama. Naprotiv, kroz istoriju, kulturu i običaje, uspeo je da pronađe put do najuglednijih svjetskih rječnika.