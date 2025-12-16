Logo
Rođeni u ovim horoskopskim znakovima važe za najveća zlopamtila

Izvor:

Indeks

16.12.2025

11:09

Komentari:

0
Svađa partneri
Foto: RDNE Stock project/Pexels

Dok neki ljudi brzo zaboravljaju loše situacije, drugi ih pamte do najsitnijih detalja. Iako možda ne reaguju odmah, uvrede, izdaje i razočaranja ostaju duboko pohranjeni u njihovom sjećanju.

U astrologiji se često spominje da su pojedini horoskopski znakovi skloniji pamćenju nepravdi, pogotovo ako su bile lične i emotivno snažne. Predstavljamo četiri znaka u kojima se, prema astrološkim tumačenjima, često rađaju najveća zlopamtila.

Škorpija

Škorpije su poznate po tome da ništa ne zaboravljaju, naročito ako su se osjećali povrijeđeno ili izdano. Iako mogu djelovati mirno i sabrano, duboko u sebi pamte svaku nepravdu i rijetko daju drugu priliku bez zadrške. Škorpije ne zaboravljaju lako, a oprost često dolazi tek nakon dugo vremena, prenosi Indeks.hr.

Horoskop

Zanimljivosti

Ovi horoskopski znakovi se nikada ne upoređuju s drugima, oni krče svoj put

Rak

Rakovi snažno pamte situacije koje su ih emotivno pogodile, čak i ako su se dogodile davno. Njihova osjetljivost čini ih sklonim vraćanju u prošlost i analiziranju tuđih postupaka. Iako možda neće otvoreno pokazati ljutnju, sjećanja na povrede često ostaju prisutna i utječu na njihov odnos prema ljudima. Rakovi teško zaboravljaju riječi i postupke koji su im narušili osjećaj sigurnosti.

Bik

Bikovi imaju izuzetno dugoročno pamćenje, naročito kada je riječ o povjerenju koje je narušeno. Sporo reaguju, ali jednom kad zaključe da ih je neko izigrao, teško mijenjaju mišljenje o toj osobi. Bikovi rijetko zaboravljaju ko ih je razočarao, a još rjeđe ponovno dopuštaju istoj osobi da im se približi.

horoskop

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka sa najjačom intuicijom

Djevica

Djevice pamte detalje koje drugi brzo zaborave, uključujući nepravde i razočaranja. Iako ne vole otvorene sukobe, sjećanja na loše postupke ostaju zabilježena i utječu na njihovu distancu prema drugima. Djevice teško zaboravljaju ono što smatraju nepoštenim ili nepravednim ponašanjem.

