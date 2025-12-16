Rođeni u ovim horoskopskim znakovima važe za najveća zlopamtila

Izvor:
Indeks
16.12.2025
11:09
Komentari:0
Dok neki ljudi brzo zaboravljaju loše situacije, drugi ih pamte do najsitnijih detalja. Iako možda ne reaguju odmah, uvrede, izdaje i razočaranja ostaju duboko pohranjeni u njihovom sjećanju.
U astrologiji se često spominje da su pojedini horoskopski znakovi skloniji pamćenju nepravdi, pogotovo ako su bile lične i emotivno snažne. Predstavljamo četiri znaka u kojima se, prema astrološkim tumačenjima, često rađaju najveća zlopamtila.
Škorpija
Škorpije su poznate po tome da ništa ne zaboravljaju, naročito ako su se osjećali povrijeđeno ili izdano. Iako mogu djelovati mirno i sabrano, duboko u sebi pamte svaku nepravdu i rijetko daju drugu priliku bez zadrške. Škorpije ne zaboravljaju lako, a oprost često dolazi tek nakon dugo vremena, prenosi Indeks.hr.
Zanimljivosti
Ovi horoskopski znakovi se nikada ne upoređuju s drugima, oni krče svoj put
Rak
Rakovi snažno pamte situacije koje su ih emotivno pogodile, čak i ako su se dogodile davno. Njihova osjetljivost čini ih sklonim vraćanju u prošlost i analiziranju tuđih postupaka. Iako možda neće otvoreno pokazati ljutnju, sjećanja na povrede često ostaju prisutna i utječu na njihov odnos prema ljudima. Rakovi teško zaboravljaju riječi i postupke koji su im narušili osjećaj sigurnosti.
Bik
Bikovi imaju izuzetno dugoročno pamćenje, naročito kada je riječ o povjerenju koje je narušeno. Sporo reaguju, ali jednom kad zaključe da ih je neko izigrao, teško mijenjaju mišljenje o toj osobi. Bikovi rijetko zaboravljaju ko ih je razočarao, a još rjeđe ponovno dopuštaju istoj osobi da im se približi.
Zanimljivosti
Tri horoskopska znaka sa najjačom intuicijom
Djevica
Djevice pamte detalje koje drugi brzo zaborave, uključujući nepravde i razočaranja. Iako ne vole otvorene sukobe, sjećanja na loše postupke ostaju zabilježena i utječu na njihovu distancu prema drugima. Djevice teško zaboravljaju ono što smatraju nepoštenim ili nepravednim ponašanjem.
Zanimljivosti
15 h0
Hronika
19 h0
Zanimljivosti
21 h0
Hronika
1 d0
Zanimljivosti
3 h0
Zanimljivosti
5 h0
Zanimljivosti
15 h0
Zanimljivosti
15 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu