Horoskopski znakovi koje svi zovu kad se nešto dogodi

Svi mi imamo onaj jedan kontakt u mobilnom telefonu koji nam je prvi na umu kad se nešto zakomplikuje. Kad se dogodi drama, panika, ljubavni slom, saobraćajka, iznenadna sreća ili potpuni haos - zovemo njih.

Ne zato što uvijek imaju rješenje, nego zato što imaju nešto: mir, snagu, bistru glavu, prisutnost, ili toliko energije da preuzmu situaciju kao da je njihova.

Ovi horoskopski znakovi su upravo ti ljudi. Prisutni. Pouzdani. Brzi. Ili toliko harizmatični da ih jednostavno trebate uz sebe kad sve krene po zlu… ili kad se dogodi nešto veliko.

Lav

Lav je rođeni vođa - i kad se dogodi nešto haotično, svi žele njegovu sigurnu energiju. Zrači prisutnošću, zna preuzeti kontrolu, diže moral kad je panika i ne dopušta da se ljudi rasipaju. Zovete Lava kad treba odlučnost, konkretan plan, ali i neko ko će vam reći: "Snaći ćemo se, idemo dalje." A bonus? Uz njega nikad nije dosadno.

Strijelac

Ako se nešto neplanirano dogodi - Strijelac je već na putu. S njim nikad ne znate gd‌je ćete završiti, ali znate da će iskustvo biti nezaboravno. Strijelac je taj kojeg zovete kad treba brzo odlučiti, kad želite pustolovinu usred noći ili kad vam treba neko ko će reći: "Ajmo, odmah!" Njegova sposobnost da stvari vidi šire od panike čini ga idealnim saputnikom kroz haos.

Rak

Rak možda ne d‌jeluje kao prvi izbor kad izbije problem, ali upravo njega svi zovu kad treba čovjek. Kad je drama emocionalna, kad suze krenu ili kad ne znate kome se povjeriti - Rak vas primi, sasluša, razumije i ne osuđuje. Njegova smirenost i empatija čine ga osloncem u najtišim i najtežim trenucima. Nije najglasniji, ali jest najprisniji.

D‌jevica

Kad je stvar ozbiljna, a vi ne znate odakle početi - zovete D‌jevicu. Ona zna što treba, kad treba i kako to napraviti bez drame. Uvijek ima popis, rješenje, rezervni plan i smirenost pod stresom. Ljudi joj vjeruju jer je konkretna. S D‌jevicom nema gubljenja vremena - samo rješenja. I zato je uvijek među prvim imenima na popisu kad dođe do "hitne situacije", prenosi Indeks.