Za ova tri znaka sutra će biti dan iz snova

Izvor:

Žena Blic

15.12.2025

18:35

Радост срећа дјевојка море
Foto: Jill Wellington/Pexels

Ako ste pripadnik nekog od ova tri horoskopska znaka, imamo dobre vijesti, konačno je sreća na vašoj strani. Dan koji slijedi, 16. decembar, donijeće blagu, ali snažnu podršku onu zbog koje ćete se osjećati kao da je sve na svom mjestu.

To je dan kada se mali uspjesi pretvaraju u veliko zadovoljstvo, pravi ljudi se pojavljuju u pravom trenutku, a osjećaj da je "danas moj dan" nije slučajan. Nešto što je ranije izazivalo zabunu ili nesigurnost, ovog dana dobija rješenje ili bar jasan pravac.

Nešto što je ranije izazvalo zabunu ili nesigurnost, ovim horoskopskim znacima konačno donosi rješenje ili barem jasan pravac. Djevica će ostvariti veoma značajne pomake, dok će Strijelčevi biti dobro raspoloženi.

Djevica

Za Djevicu je ovaj dan pun jasnoće i malih, ali veoma značajnih pomaka. Dobija odgovore koje je čekala ili primjećuje priliku koja joj je do sada bila skrivena.

16. decembar je povoljan za Djevicu:

- za donošenje finansijskih i poslovnih odluka,

- za sređivanje dokumenata, dogovora i planova,

- za završetak nečega što donosi olakšanje.

Na kraju dana Djevica oseća da ima kontrolu i da se stres povlači.

Strijelac

Za Strijelca je 16. decembar iznenađujuće veseo i lagan dan. Dobro je raspoložen, ima puno energije i prilike se otvaraju bez napora.

Strijelac može doživjeti:

- neočekivano dobre vijesti,

- finansijsku ili praktičnu korist,

- ili situaciju u kojoj se sve odvija brže nego što je mislio.

Ovo je dan kada se Strijelčev optimizam isplati.

Rak

Za Raka 16. decembar donosi emotivno olakšanje i unutrašnji mir. Nešto što mu je teško padalo na srce postaje lakše – bilo kroz razgovor, razumijevanje ili jednostavno dobar osjećaj da stvari nisu tako komplikovane.

Rak može osjetiti:

- veći osjećaj sigurnosti,

- podršku od drugih,

- ili radost zbog malih stvari koje duboko utiču.

Ovaj dan pomaže Raku da povrati ravnotežu i povjerenje u život.

Horoskop

astrologija

