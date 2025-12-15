Logo
Umrla zvijezda čuvene serije

15.12.2025

22:32

Умрла звијезда чувене серије
Foto: Pixabay

Entoni Giri, koji je tumačio lik Luka Spensera u seriji "Opšta bolnica", preminuo je u 79. godini.

Glumac je umro u nedjelju, 14. decembra, usled komplikacija koje su usledile nakon operacije obavljene tri dana ranije.

Najpoznatiji je bio po ulozi Luka Spensera u seriji Opšta bolnica. Ovog lika tumačio je prvi put 1978. godine.

Авион

Svijet

Neočekivani "putnik" primjećen kako se šunja po kabini, avion hitno prizemljen

Luk je kasnije spojen sa Laurom, koju je igrala Džini Frensis, i zajedno su postali najveći "superspar" u istoriji dnevnih serija.

