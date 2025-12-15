Umrla zvijezda čuvene serije

Entoni Giri, koji je tumačio lik Luka Spensera u seriji "Opšta bolnica", preminuo je u 79. godini.

Glumac je umro u nedjelju, 14. decembra, usled komplikacija koje su usledile nakon operacije obavljene tri dana ranije.

Najpoznatiji je bio po ulozi Luka Spensera u seriji Opšta bolnica. Ovog lika tumačio je prvi put 1978. godine.

Luk je kasnije spojen sa Laurom, koju je igrala Džini Frensis, i zajedno su postali najveći "superspar" u istoriji dnevnih serija.