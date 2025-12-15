Logo
Aleksandra Prijović otkrila da i dalje čuva parfem koji joj je kupio Šaban Šaulić

15.12.2025

Foto: YouTube/Screenshot

Ona je istakla da je mnogo uspomena veže za pokojnog pjevača, a jednu je podijelila sa okupljenim medijima.

"Mnogo je anegdota i priča, zbog toga sam i rekla da treba istaći kakav je Šaban bio čovjek. Ja sam osim tog nastupa sa 14 godina imala još mnogo anegdota sa Šabanom", rekla je.

"Sada ću se prisjetiti jednog trenutka. Bila sam sama na aerodromu i tako sjedim ja i prilazi mi neko otpozadi i kaže: 'Ej, mala, gdje si ti?', ja gledam - vidim Šaban. Malo smo razgovarali i on kaže meni: 'Aj da ti kupim nešto za uspomenu!'. Tada mi je kupio parfem koji i dan danas čuvam", kazala je pjevačica.

Fondacija "Šaban Šaulić" koja će pomagati mladim talentima iz svijeta muzike, a na konferenciji je bilo riječi i o velikom humanitarnom koncertu "Verujem u ljubav" koji će se održati 17. februara u Plavoj dvorani Sava Centra.

Emotivnim riječima se medijima prva obratila supruga legendarnog pjevača Gordana Šaulić koja je otkrila detalje budućeg d‌jelovanja fondacije.

"Ovo je jedan od najznačajnijih ujedno i najemotivnijih dana za moju porodicu, Šabanove prijatelje, saradnike i za mene. Sve ove godine trudimo se kao njegovi najbliži da očuvano uspomenu i da podsjećamo na ogromnu zaostavštinu koju je Šaban ostavio muzici. Šaban je bio čovjek koji je uvijek davao šansu mladim talentima, bodrio ih, komponovao pjesme za njih, trudio se da svakome pomogne", rekla je Gordana Šaulić.

Gordana je zatim objasnila kako će izgledati prijave za buduće korisnike fondacije.

"Do 1. februara svi koji žele da budu korisnici fondacije 'Šaban Šaulić' mogu poslati prijave na mejlove fondacijasaulic@gmail.com i fondacijasabansaulic@gmail.com. Važno je da budu mladi umjetnici iz bilo koje grane muzike. Svako ko se prijavi treba da pošalje kratku biografiju, količinu novca koja je potrebna i za šta im taj novac potreban. Da li je to putovanje na neko takmičenje, kupovina instrumenta ili bilo šta drugo. Posebno sam emotivna i zbog predstojećeg koncerta koji će se 17. februara baš na dan kada je Šaban nastradao održati u Sava centru. Još jednom hvala svima koji ste danas ovdje i koji se zajedno sa nama trudite da Šabanovo ime i njegova muzika nikada ne budu zaboravljeni", dodala je Gordana, prenosi Telegraf.

