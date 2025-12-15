Logo
Sejo Kalač razveo se nakon 22 godine braka: "Počeo je da lomi sve po kući, zvali smo policiju"

Blic

15.12.2025

11:38

Сејо Калач развео се након 22 године брака: "Почео је да ломи све по кући, звали смо полицију"

Pevač Sejo Kalač posljednjih godina pojavljuje se u medijima zbog skandala, a prije nekoliko mjeseci našao se u žiži interesovanja zbog razvoda od bivše supruge Radmile Svedružić Komlenac, sa kojom je proveo više od dve decenije.

- Stvorio sam kuću u Zagrebu, stan u Zagrebu, stan u Beogradu, na Banovom brdu, ali šta znam šta se desilo. Ljubomora je ljubomora. To je najgore zato što te nema kod kuće, ja sam malo više odsutan zbog posla. Kad partner nije s partnerom, to se desi, ako je to mjesec, dva, tri pa i godinu dana, tu se dešava svašta. Imam sada samo privremene veze. Znaš kako se kaže, kad se opečeš na vruće mlijeko, i u hladno duvaš - rekao je Sejo.

Sa druge strane, oglasila se i njegova bivša supruga.

- Napustio nas je kad nam je bilo najgore. Uzeo je cijelu ušteđevinu, založio stan i kuću kod zelenaša, pa je ostao bez kuće u Zagrebu. Uvijek je imao vanbračne veze i sad ima neku u Njemačkoj, pa kada se sa njom posvađa, dođe tu kod nas u Zagreb. Iako smo se zakonski razveli, nismo još sudski podijelili imovinu jer ta dioba traje godinama. On dođe kad hoće, a ja moram da ga pustim, tako mi je sud naredio. A kada je nedavno dobio papire sa suda o diobi nekretnina, došao je kod nas i počeo je da baca stvari i lomi sve po kući. Kćerka je bila "izvan sebe", pa je pozvala policiju koja je odmah došla na lice mjesta. Sejo je bio potpuno pijan i van sebe. Bilo je prestrašno - tvrdila je Radmila za "Express".

Kalač već duže vrijeme nije prisutan na estradi, otkrio je i šta je razlog tome.

- Zato što sam tako hoću, zato što više volim da budem, što se kaže, povučen, nego da budem u medijima. Mir i tišina i to je to. Što se tiče privatnog života, obiđem d‌jecu, malo se bavim trčanjem - dodao je.

Kalač se u intervju između ostalog osvrnuo i na saradnju sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom.

- S Raletom je bio, da kažem, najžešći udarac moje ličnosti i mog pjevanja. Rale je izvanredan kompozitor, moram da ga pohvalim, da mu pošaljem jednu pozitivu - rekao je Sejo Kalač i dodao da su i dalje u kontaktu.

