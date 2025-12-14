Logo
Od ovog biznisa Mirka Vasiljević mlati pare

Од овог бизниса Мирка Васиљевић млати паре
Foto: Youtube screenshot/AmiG Show

Glumica Mirka Vasiljević pokrenula je posao pravljenja torti zajedno sa prijateljicom.

Nakon što je prvi put progovorila o godini koja je na izmaku, istakavši da je bila "turbulentna", Mirka je sve ozbiljnije posvećena privatnom biznisu.

Na društvenim mrežama pokazala je jednu od torti, a reakcije pratilaca bile su izuzetno pozitivne.

Riječ je o torti od svježeg voća, pažljivo dekorisanoj, koja je odmah privukla pažnju ljubitelja slatkiša.

Полиција Србија

Srbija

D‌ječak izboden na Voždovcu odbija da sarađuje sa policijom

Prema informacijama na sajtu, cijene torti kreću se od 12.000 do 20.000 dinara, u zavisnosti od veličine i dekoracije. Mirka ne krije zadovoljstvo uspjehom koji postiže van glumačkog svijeta.

Mirka Vasiljević

biznis

